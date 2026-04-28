ВАКС принял решение после иска Минюста относительно активов Царева - что конфисковано

Высший антикоррупционный суд сообщил, что взыскал в доход государства активы бывшего народного депутата - спикера так называемого парламента "днр" и "лнр". Иск в ВАКС о применении санкции к экс-нардепу Олегу Цареву подал Минюст, пишет УНН.

Во вторник, 28 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины и применила к бывшему народному депутату Украины (спикеру так называемого парламента "днр" и "лнр") санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины "О санкциях" - сообщили в ВАКС.

Суд, как указано, взыскал в доход государства прицеп и активы, расположенные в Днепропетровской области:

21 земельный участок;

здания и сооружения;

корпоративные права.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если апелляционная жалоба не была подана.

Дополнение

24 февраля 2026 года Минюстом в ВАКС был подан иск к Олегу Цареву о применении к нему санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 ЗУ "О санкциях".

Олег Царев был народным депутатом Верховной Рады Украины IV-VII созыва, членом фракции Партии регионов (с декабря 2012).

Царев, по данным Минюста, занимал должность "спикера парламента" так называемой "новороссии" - объединения так называемых "донецкой народной республики" ("днр") и "луганской народной республики" ("лнр") – квазигосударственных образований, созданных рф на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

В отношении Царева, как указали в Минюсте, имеются два обвинительных приговора, которыми он признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 УК Украины, ч. 3 ст. 109 УК Украины, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины.

С 2014 года Царев, как отметили в Минюсте, "занимается публичной деятельностью, в частности через средства массовой информации, направленной на изменение границ территории и государственной границы Украины, распространением публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, а с 2022 - направленной на поддержку и оправдание полномасштабного вторжения рф на территорию Украины". "Также ответчик участвовал в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины", - говорится в сообщении.



К взысканию Минюстом заявлены активы, которыми Царев владеет опосредованно, через жену Ларису Цареву и сына Максима Царева, "в частности, 21 земельный участок, здания и сооружения в Днепропетровской области, корпоративные права и т.д.", сообщили в Минюсте.