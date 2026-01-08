$42.720.15
Эксклюзив
14:11 • 6686 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
13:58 • 12043 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
13:48 • 15865 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
13:23 • 12744 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
12:46 • 12370 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
12:09 • 10976 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
8 января, 10:13 • 16561 просмотра
Блэкаут в Днепре и области: в городе объявили чрезвычайную ситуацию национального уровня - Филатов
8 января, 10:10 • 12928 просмотра
МИД из-за ухудшения ситуации с безопасностью призвало украинцев покинуть Иран
8 января, 07:21 • 49061 просмотра
Великобритания передала Украине 13 систем ПВО Raven: ожидается поставка Gravehawk
8 января, 06:38 • 38500 просмотра
Атака рф на Днепропетровщину и Запорожье: какая ситуация со светом, водой, теплом и железной дорогой на утро
Дело Скороход: суд решил снять с депутата электронный браслет и увеличить залог до 4 млн гривен

Киев • УНН

 • 200 просмотра

Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения народному депутату Анне Скороход, увеличив залог до 4 млн грн. Суд отменил обязательство носить электронное средство контроля.

Дело Скороход: суд решил снять с депутата электронный браслет и увеличить залог до 4 млн гривен

Апелляционная палата ВАКС частично изменила меру пресечения народному депутату Украины Анне Скороход - увеличила размер до 4 млн грн, но отменила обязательство носить электронное средство контроля, передает УНН со ссылкой на Апелляционную палату ВАКС.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы сторон. Определение следственного судьи ВАКС отменено в части возложения на подозреваемую обязанности носить электронное средство контроля, а также в части определения размера залога, который увеличен до 4 млн грн

- говорится в сообщении.

В остальной части судебное решение оставлено без изменений.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним

После следственных действий в квартире народного депутата Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепа по делу о получении 250 тысяч долларов за решение вопроса о применении санкций СНБО. Всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления.

Помощнику нардепа, которого разоблачили на схеме "продажи" санкций СНБО, суд избрал меру пресечения в виде 1 млн 514 тыс. грн залога.

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Санкции
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины