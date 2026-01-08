Дело Скороход: суд решил снять с депутата электронный браслет и увеличить залог до 4 млн гривен
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС изменила меру пресечения народному депутату Анне Скороход, увеличив залог до 4 млн грн. Суд отменил обязательство носить электронное средство контроля.
Апелляционная палата ВАКС частично изменила меру пресечения народному депутату Украины Анне Скороход - увеличила размер до 4 млн грн, но отменила обязательство носить электронное средство контроля, передает УНН со ссылкой на Апелляционную палату ВАКС.
По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы сторон. Определение следственного судьи ВАКС отменено в части возложения на подозреваемую обязанности носить электронное средство контроля, а также в части определения размера залога, который увеличен до 4 млн грн
В остальной части судебное решение оставлено без изменений.
Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
Напомним
После следственных действий в квартире народного депутата Анны Скороход в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о разоблачении нардепа по делу о получении 250 тысяч долларов за решение вопроса о применении санкций СНБО. Всем разоблаченным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления.
Помощнику нардепа, которого разоблачили на схеме "продажи" санкций СНБО, суд избрал меру пресечения в виде 1 млн 514 тыс. грн залога.