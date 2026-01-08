Справа Скороход: суд вирішив зняти із депутатки електронний браслет і збільшити заставу до 4 млн гривень
Київ • УНН
Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход, збільшивши заставу до 4 млн грн. Суд скасував зобов'язання носити електронний засіб контролю.
Апеляційна палата ВАКС частково змінила запобіжний захід народній депутатці України Анні Скороход - збільшила розмір до 4 млн грн, але скасувала зобов'язання носити електронний засіб контролю, передає УНН із посиланням на Апеляційну палату ВАКС.
За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторін. Ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано в частині покладення на підозрювану обов’язку носити електронний засіб контролю, а також у частині визначення розміру застави, який збільшено до 4 млн грн
В іншій частині судове рішення залишено без змін.
Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Нагадаємо
Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття нардепки у справі про отримання 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО. Всім викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Помічнику нардепа, якого викрили на схемі "продажу" санкцій РНБО, суд обрав запобіжний захід у вигляді 1 млн 514 тис. грн застави.