Ексклюзив
14:11
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
13:48
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
12:09
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
8 січня, 06:38
Атака рф на Дніпровщину та Запоріжжя: яка ситуація зі світлом, водою, теплом і залізницею на ранок
Справа Скороход: суд вирішив зняти із депутатки електронний браслет і збільшити заставу до 4 млн гривень

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход, збільшивши заставу до 4 млн грн. Суд скасував зобов'язання носити електронний засіб контролю.

Справа Скороход: суд вирішив зняти із депутатки електронний браслет і збільшити заставу до 4 млн гривень

Апеляційна палата ВАКС частково змінила запобіжний захід народній депутатці України Анні Скороход - збільшила розмір до 4 млн грн, але скасувала зобов'язання носити електронний засіб контролю, передає УНН із посиланням на Апеляційну палату ВАКС.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС частково задовольнила апеляційні скарги сторін. Ухвалу слідчого судді ВАКС скасовано в частині покладення на підозрювану обов’язку носити електронний засіб контролю, а також у частині визначення розміру застави, який збільшено до 4 млн грн 

- йдеться у повідомленні.

В іншій частині судове рішення залишено без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Нагадаємо 

Після слідчих дій у помешканні народної депутатки Анни Скороход у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про викриття нардепки у справі про отримання 250 тисяч доларів за вирішення питання щодо застосування санкцій РНБО. Всім викритим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Помічнику нардепа, якого викрили на схемі "продажу" санкцій РНБО, суд обрав запобіжний захід у вигляді 1 млн 514 тис. грн застави.

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал та НП
Санкції
Рада національної безпеки і оборони України
Національне антикорупційне бюро України