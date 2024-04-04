"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

В последние дни идет много обсуждений "дела Шило", которому НАБУ и САП инкриминируют организацию коррупционных схем в Укрзализныце. Пишут об этом много, но вопросов возникает еще больше. А ответы на них не всегда лежат на поверхности.

Поэтому мы пообщались со многими правоохранителями и юристами, чтобы разобраться. И в процессе узнали немало новых деталей, которых не было в СМИ - и относительно самого Шило, и относительно этого дела.

КАК СТАТЬ ВРАГОМ №1

Первое, на что обращаешь внимание, - это количество влиятельных врагов, которые появились у Шило за то время, пока он возглавлял Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ (или как его называют - ГУ "И").

Среди них: российский игорный бизнес, которому Шило мешал зарабатывать деньги в Украине, украинские олигархи, чьи схемы регулярно разоблачала СБУ, и наконец российские олигархи, которые с началом полномасштабной войны начали резко терять свои украинские активы. В интернете можно найти много "вбросов" и даже проследить, как были срежиссированы эти волны.

КОЛОМОЙСКИЙ, ФИРТАШ И КО

Итак, по порядку. Наиболее влиятельные олигархи Валерий Коломойский и Дмитрий Фирташ получили свои подозрения по материалам уже упомянутого ГУ "И" СБУ.

Сейчас Коломойский сидит в СИЗО потому, что подчиненные Шило задокументировали внесение наличных на банковские счета и нанесение ущерба 5,8 млрд грн с последующей легализацией этих денег.

А по делу Фирташа установили, что его "DF Group" безвозмездно потребляла природный газ, который принадлежал государству. Убытки от этого достигли 4,2 млрд грн. В результате: 16 должностных лиц, включая самого олигарха, получили подозрения, а 20 газораспределительных предприятий возвращены в собственность государства. А это 70% украинского рынка. Все они сейчас находятся в управлении "Нафтогаза".

Также управление Шило расследовало дело о присвоении нефтепродуктов Курченко со стороны бывшего нардепа Сергея Пашинского. Следствие установило, что это привело к убыткам государству на почти 1 млрд грн. Сейчас шести лицам объявлены подозрения, некоторые из фигурантов находятся под стражей, арестованы объекты, с помощью которых в будущем можно будет компенсировать нанесенный государству ущерб.

Резонансные кейсы и объявления подозрений в государственной измене нардепам ОПЗЖ Нестору Шуфричу и Александру Пономареву, которые сотрудничали с рф, тоже были реализованы подразделением Шило.

САНКЦИИ И РОССИЙСКИЕ ОЛИГАРХИ

А еще наши источники вспоминают, что с начала войны Шило проводил активную "дерусификацию" нашей экономики. Проще говоря - разыскивал и доказывал связи с российскими олигархами в стратегических украинских компаниях. А результатом этих дел становилось введение санкций и конфискация имущества и активов в пользу Украины.

В настоящее время Высший антикоррупционный суд взыскал в доход государства крупнейшие активы российских олигархов на территории Украины. А это более 23 млрд грн. И сумма точно не финальная, потому что некоторые дела находятся на других процессуальных этапах.

КТО ЗАЖЕГ РОССИЙСКИЕ НПЗ

Но самое интересное, что нам удалось выяснить - источники говорят, что атаки дронов на российские НПЗ, которые регулярно устраивает СБУ, - это была идея Шило.

Многие наши источники указывают на то, что именно он контактировал с производителями дронов и координировал эти спецоперации СБУ с представителями других Сил обороны.

"Это была его идея и наработки: от оценки потенциала каждого отдельного завода, до наработки целей и взаимодействия с производителями беспилотников. Он встречался с производителями, чтобы дроны были именно с такими характеристиками, которые нужны СБУ для этих специфических задач. В общем за ним на его сотрудниками был целый комплекс задач - от аналитики и определения целей до общей координации атак и их материально-технического обеспечения", - отмечает наш источник.

И как оказалось, уничтожать нефтяной потенциал рф, - это было очень своевременно и метко. Сегодня российские НПЗ горят, выведены из строя от 15% до 25% годового объема первичной нефтепереработки, рф ограничивает экспорт топлива. Убытки от этих ударов - миллиарды долларов. Количество поврежденных мощностей рф перевалило за десяток.

И по интересному стечению обстоятельств - после того, как активно начало раздаваться недовольство некоторых партнеров от того, что СБУ настолько эффективно атакует российские НПЗ, тут же появляется "дело Шило" и его отправляют под стражу на 2 месяца. Совпадение?

НЕСТЫКОВКИ В ДЕЛЕ

Не менее интересно было проанализировать судебное заседание, на котором Шило избирали меру пресечения, и доказательную базу, которую представило НАБУ.

Мы пообщались с юристами, и они обратили внимание на некоторые нюансы, свидетельствующие: дело имеет сомнительные перспективы.

Во-первых, НАБУ не предоставило независимой экспертизы нанесенного ущерба. Да, публично они озвучивают хорошие цифры, но эти "убытки" определены самим НАБУ, а оно является заинтересованным органом расследования. Тогда как подобные экономические преступления требуют независимой экспертизы - это все же статья 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Однако похоже на то, что набушники хотели очень быстро "организовать" закрытие Шила, поэтому времени на экспертизы не имели.

Второе, что бросилось в глаза на суде: в записанных и представленных материалах нет ни переписок, ни общения самого Шило. Зато очевидно, что есть один человек, который провоцирует других на разговоры, называя разные высокие фамилии.

И, судя по всему, этот человек является агентом под прикрытием. Тут невольно вспоминается знаменитый "агент НАБУ Шевченко" и дело Свинарчуков о поставках оборонным предприятиям продукции по завышенным ценам. Тогда НАБУ выдавало письма, что липовая фирма "Оптимумспецдеталь" не имеет признаков фиктивности. Но соответствующий детектив тогда не сел за решетку, а получил повышение.

В случае с Шило вся линия обвинения строится именно на этих провокационных разговорах подставного агента. Фамилии называет только он. Все остальное - интерпретации и громкие заголовки.

Еще одна важная деталь: Шило обвиняют, что он подписал письмо СБУ к Укрзализныце, что компания-участник тендера имеет российский след. Было бы странно не замечать того, что она действительно имеет этот след. Потому что он очевиден просто из названия. И кстати, такие письма СБУ являются рекомендательными. Спецслужба рассылает их, как предупреждение, при малейшем намеке, что россияне могут снова проникнуть в стратегические предприятия. Поэтому Укрзализныця могла и не реагировать на эту рекомендацию.

И напоследок: суд определил альтернативной мерой пресечения для Шило залог в 30 млн грн. А это значит, что судья не считает озвученные НАБУ цифры обоснованными.

Поэтому вполне возможно, что это дело развалится в суде так же быстро, как и было сформировано.