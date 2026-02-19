Дело преступной группировки во главе с экс-главой Фонда госимущества: сообщены новые подозрения

НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях четырем лицам по делу преступной организации экс-главы Фонда госимущества. Они причастны к легализации более 300 млн грн, полученных преступным путем, через приобретение активов за границей.

Правоохранители сообщили о новых подозрениях по делу о преступной группировке, которая в течение 2019–2021 годов завладела более 500 млн грн средств госучреждений. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН. НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях по делу преступной организации, возглавляемой экс-главой Фонда государственного имущества Украины. Речь идет о четырех лицах, причастных к легализации имущества, полученного преступным путем - говорится в сообщении. В НАБУ сообщили, что для отмывания коррупционных состояний подозреваемые создавали за границей компании, на которые приобретали различные активы. Среди них земельные участки на территории Хорватии, дорогостоящие автомобили, целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах и т.д. Общая сумма легализованного имущества - более 300 млн грн. Установить новых участников схемы удалось благодаря работе в рамках совместной следственной группы с рядом европейских стран - добавили в НАБУ. В НАБУ напомнили, что по данным следствия, экс-глава ФГИУ вместе с сообщниками поставил "своих" людей директорами АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". Те же заключали договоры с заранее определенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации. Это привело к убыткам государству на сумму более 700 млн грн. Участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн. Общее количество подозреваемых по упомянутым фактам деятельности преступной организации сейчас составляет 15 человек. Напомним В марте 2023 года бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко сообщили о подозрении в возглавлении преступной группировки, которая в течение 2019 – 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых мощнейшее химическое предприятие Украины АО "Одесский припортовый завод". В октябре 2024 года САП завершила расследование дела преступной организации экс-главы ФГИУ Сенниченко. Подозреваемых обвиняют в завладении 700 млн грн госсредств и легализации 10 млрд грн через госпредприятия.