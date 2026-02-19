$43.290.03
Ексклюзив
15:01
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
14:46
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
14:37
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
13:31
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37
Резонансне інтерв'ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Справа злочинного угруповання на чолі з ексголовою Фонду держмайна: повідомлено нові підозри

Київ • УНН

 • 136 перегляди

НАБУ та САП повідомили про нові підозри чотирьом особам у справі злочинної організації ексголови Фонду держмайна. Вони причетні до легалізації понад 300 млн грн, отриманих злочинним шляхом, через придбання активів за кордоном.

Справа злочинного угруповання на чолі з ексголовою Фонду держмайна: повідомлено нові підозри

Правоохоронці повідомили про нові підозри у справі щодо злочинного угруповання, що протягом 2019–2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держустанов. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН

НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою Фонду державного майна України. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом 

- йдеться в повідомленні. 

У НАБУ повідомили, що для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи. Серед них земельні ділянки на території Хорватії, дороговартісні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах тощо. Загальна сума легалізованого майна - понад 300 млн грн.

Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн  

- додали в НАБУ.

У НАБУ нагадали, що за даними слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.

Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.

Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.

Нагадаємо 

У березні 2023 року колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку повідомили про підозру в очолюванні злочинного угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод".

У жовтні 2024 року САП завершила розслідування справи злочинної організації ексголови ФДМУ Сенниченка. Підозрюваних звинувачують у заволодінні 700 млн грн держкоштів та легалізації 10 млрд грн через держпідприємства.

Павло Башинський

