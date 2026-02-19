Справа злочинного угруповання на чолі з ексголовою Фонду держмайна: повідомлено нові підозри

Правоохоронці повідомили про нові підозри у справі щодо злочинного угруповання, що протягом 2019–2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держустанов. Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.

НАБУ і САП повідомили про нові підозри у справі злочинної організації, очолюваної ексголовою Фонду державного майна України. Йдеться про чотирьох осіб, причетних до легалізації майна, одержаного злочинним шляхом - йдеться в повідомленні.

У НАБУ повідомили, що для відмивання корупційних статків підозрювані створювали за кордоном компанії, на які придбавали різні активи. Серед них земельні ділянки на території Хорватії, дороговартісні автомобілі, цілий поверх квартир у житловому будинку в Об’єднаних Арабських Еміратах тощо. Загальна сума легалізованого майна - понад 300 млн грн.

Встановити нових учасників схеми вдалося завдяки роботі в межах спільної слідчої групи з низкою європейських країн - додали в НАБУ.

У НАБУ нагадали, що за даними слідства, ексголова ФДМУ разом зі спільниками поставив "своїх" людей директорами АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Ті ж укладали договори з наперед визначеними компаніями й продавали продукцію за заниженими цінами. Різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.

Це призвело до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Учасників злочинної організації також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн.

Загальна кількість підозрюваних за згаданими фактами діяльності злочинної організації наразі становить 15 осіб.

Нагадаємо

У березні 2023 року колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку повідомили про підозру в очолюванні злочинного угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод".

У жовтні 2024 року САП завершила розслідування справи злочинної організації ексголови ФДМУ Сенниченка. Підозрюваних звинувачують у заволодінні 700 млн грн держкоштів та легалізації 10 млрд грн через держпідприємства.