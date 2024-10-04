Справа ексголови Фонду держмайна Сенниченка: розслідування завершено

Завершено досудове розслідування у справі очолюваної ексголовою Фонду державного майна України Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Про це повідомляє САП, передає УНН.

Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі очолюваної ексголовою ФДМУ злочинної організації, діяльність якої призвела до збитків державі на суму понад 700 млн грн. Її учасників також підозрюють у легалізації одержаного злочинним шляхом майна на суму понад 10 млрд грн - йдеться в повідомленні.

САП нагадує, що у березні 2023 року САП та НАБУ викрили злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо коштами держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

У період з листопада 2019 року по березень 2020 року голова Фонду створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг тощо, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване головою ФДМУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям - йдеться в повідомленні.

САП стверджує, що ддночасно Голова ФДМУ разом з іншими членами злочинної організації забезпечив визначення осіб, які мали контролювати діяльність відповідних державних підприємств в інтересах членів злочинної організації. Такі особи, не будучи службовцями державних підприємств, фактично здійснювали керівництво їх господарською діяльністю, надаючи вказівки їх керівникам, щодо укладення відповідних договорів, визначення переможців тендерних процедур та цін на продукцію державних підприємств. Таким чином при держаних підприємствах утворювались так звані "бек-офіси".

Зокрема, для досягнення протиправних цілей цієї злочинної організації, Голова ФДМУ забезпечив призначення в органи управління АТ "ОПЗ" підконтрольних йому осіб та подальше вчинення такими особами у складі злочинної організації тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Внаслідок таких дій за період з травня 2020 по жовтень 2021 року АТ "ОПЗ" недоотримало понад 600 млн грн.

Крім того, злочинна організація заволоділа коштами іншого державного підприємства – АТ "ОГХК" шляхом умисного укладення учасниками злочинної організації чотирьох контрактів із підконтрольною їм компанією нерезидентом та забезпечення відвантаження титанової сировини за заниженою вартістю. Ці дії спричинили "ОГХК" збитків на суму 111 млн грн. Загальна сума заволодіння державними коштами сягає понад 700 млн грн. В подальшому злочинна організація забезпечила виведення коштів за кордон та придбання активів - інформує САП.

Доповнення

У березні 2023 року колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку повідомили про підозру в очолюванні злочинного угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод".

Згодом ексголові Фонду держмайна Сенниченку та іншим оновили підозри, інкримінують легалізацію понад 10 млрд грн.