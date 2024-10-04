Дело экс-главы Фонда госимущества Сенниченко: расследование завершено

Завершено досудебное расследование по делу возглавляемой экс-главой Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к убыткам государству на сумму более 700 млн грн. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу возглавляемой экс-главой ФГИУ преступной организации, деятельность которой привела к убыткам государству на сумму более 700 млн грн. Ее участников также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн

САП напоминает, что в марте 2023 года САП и НАБУ разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела средствами госпредприятий, среди которых мощное химическое предприятие Украины АО «Одесский припортовый завод» и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО «Объединенная горно-химическая компания».

В период с ноября 2019 года по март 2020 года глава Фонда создал преступную организацию, целью которой было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, которые бы обеспечили реализацию сырья, оказание услуг и т.д., использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФГИУ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам