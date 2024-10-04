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Дело экс-главы Фонда госимущества Сенниченко: расследование завершено

Дело экс-главы Фонда госимущества Сенниченко: расследование завершено

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 13:19  •  3535 просмотра

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САП завершила расследование дела преступной организации экс-главы ФГИУ Сенниченко. Подозреваемых обвиняют в завладении 700 млн грн госсредств и легализации 10 млрд грн через госпредприятия.

Завершено досудебное расследование по делу возглавляемой экс-главой Фонда государственного имущества Украины Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к убыткам государству на сумму более 700 млн грн. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу возглавляемой экс-главой ФГИУ преступной организации, деятельность которой привела к убыткам государству на сумму более 700 млн грн. Ее участников также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн

- говорится в сообщении.

САП напоминает, что в марте 2023 года САП и НАБУ разоблачили преступную группировку, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела средствами госпредприятий, среди которых мощное химическое предприятие Украины АО «Одесский припортовый завод» и один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО «Объединенная горно-химическая компания».

В период с ноября 2019 года по март 2020 года глава Фонда создал преступную организацию, целью которой было установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, которые бы обеспечили реализацию сырья, оказание услуг и т.д., использование государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации. Для этого контролируемое главой ФГИУ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, которые не отвечали интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам

- говорится в сообщении.

САП утверждает, что одновременно Председатель ФГИУ вместе с другими членами преступной организации обеспечил определение лиц, которые должны были контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах членов преступной организации. Такие лица, не будучи служащими государственных предприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, предоставляя указания их руководителям, по заключению соответствующих договоров, определение победителей тендерных процедур и цен на продукцию государственных предприятий. Таким образом при государственных предприятиях образовывались так называемые «бэк-офисы».

В частности, для достижения противоправных целей этой преступной организации, Председатель ФГИУ обеспечил назначение в органы управления АО «ОПЗ» подконтрольных ему лиц и дальнейшее совершение такими лицами в составе преступной организации тяжкого уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 года АО «ОПЗ» недополучило более 600 млн грн.

Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия - АО «ОГХК» путем умышленного заключения участниками преступной организации четырех контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия повлекли «ОГХК» ущерб на сумму 111 млн грн. Общая сумма завладения государственными средствами достигает более 700 млн грн. В дальнейшем преступная организация обеспечила вывод средств за границу и приобретение активов

- информирует САП.

Дополнение

В марте 2023 года бывшему Председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко сообщили о подозрении в возглавлении преступной группировки, которая в течение 2019 - 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины АО «Одесский припортовый завод».

Впоследствии экс-главе Фонда госимущества Сенниченко и другим обновили подозрения, инкриминируют легализацию более 10 млрд грн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЭкономикаКриминал и ЧП