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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело о полумиллионной взятке заместителя министра энергетики: СБУ обнародовала перехваченные разговоры фигурантов коррупционной схемы

Дело о полумиллионной взятке заместителя министра энергетики: СБУ обнародовала перехваченные разговоры фигурантов коррупционной схемы

Киев  •  УНН

13 августа 2024, 15:49  •  1974 просмотра

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СБУ обнародовала перехваченные разговоры участников коррупционной схемы по передаче горного оборудования. Заместитель министра энергетики подозревается в получении взятки в 500 тыс. долларов за содействие этой сделке.

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченные разговоры фигурантов масштабной коррупционной схемы, в организации которой подозревается заместитель министра энергетики Украины, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дела, в обмен на взятку в 500 тыс. долларов чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

По данным СБУ, речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах самого горячего направления восточного фронта - Покровском.

Напомним

Ранее сотрудники СБУ и НАБУ, при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Киевской областной прокуратуры, а также при содействии министра энергетики Украины, разоблачили соответствующую коррупционную схему и задержали четырех фигурантов производства.

Сейчас всем им избраны меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
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