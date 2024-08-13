Дело о полумиллионной взятке заместителя министра энергетики: СБУ обнародовала перехваченные разговоры фигурантов коррупционной схемы

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченные разговоры фигурантов масштабной коррупционной схемы, в организации которой подозревается заместитель министра энергетики Украины, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дела, в обмен на взятку в 500 тыс. долларов чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горно-добывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области.

По данным СБУ, речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, которая расположена в пределах самого горячего направления восточного фронта - Покровском.

Напомним

Ранее сотрудники СБУ и НАБУ, при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Киевской областной прокуратуры, а также при содействии министра энергетики Украины, разоблачили соответствующую коррупционную схему и задержали четырех фигурантов производства.

Сейчас всем им избраны меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.