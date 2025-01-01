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Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": из Болгарии экстрадирована подозреваемая

Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": из Болгарии экстрадирована подозреваемая

Киев  •  УНН

 • 8600 просмотра

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Из Болгарии экстрадирована руководительница частной компании, подозреваемая в завладении 94,8 млн грн при закупке трансформаторов для Укрзализныци. ВАКС избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога 9,9 млн грн.

Из Болгарии экстрадирована подозреваемая по делу о завладении почти 95 млн грн на трансформаторах во время войны. ВАКС применила к ней меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9,9 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора добились экстрадиции в Украину одной из участниц организованной группы, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время действия военного положения. Речь идет о руководительнице частного общества, которое незаконно одержало победу в  тендере на поставку АО "Укрзализныця" трансформаторов по искусственно завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экстрадиция состоялась благодаря сотрудничеству с компетентными органами Республики Болгария и Республики Польша.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворила ходатайство детектива НАБУ, согласованное с прокурором САП, и применила к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 9,9 млн грн", - информирует САП.

Детали дела

Следствием установлено, что организованная группа была создана в 2021 году с целью контроля за денежными средствами АО "Укрзализныця".

В течение июня - декабря 2022 года руководитель ОГ через подконтрольных должностных лиц АО "Укрзализныця" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов. Поставка происходила по завышенной стоимости, они закупались через фирму-прокладку у производителя, которым частично владели юридические лица из РФ, и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене.

Как следствие, Укрзализныця понесла убытки на сумму 94,8 млн грн, которыми завладели участники преступления.

Дополнение

В апреле 2024 года НАБУ и САП задержали чиновника СБУ Артема Шило, который, по версии следствия, возглавляет организованную группу по завладению почти 95 млн грн на закупке трансформаторов во время военного положения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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