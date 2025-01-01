Справа щодо махінацій на закупівлях "Укрзалізниці": з Болгарії екстрадовано підозрювану
Київ • УНН
З Болгарії екстрадовано керівницю приватної компанії, підозрювану у заволодінні 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для Укрзалізниці. ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 9,9 млн грн.
З Болгарії екстрадовано підозрювану у справі щодо заволодіння майже 95 млн грн на трансформаторах під час війни. ВАКС застосувала до неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
"Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України однієї з учасниць організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час дії воєнного стану. Мова йде про очільницю приватного товариства, яке незаконно здобуло перемогу в тендері на постачання АТ "Укрзалізниця" трансформаторів за штучно завищеними цінами", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що екстрадиція відбулась завдяки співпраці з компетентними органами Республіки Болгарія та Республіки Польща.
"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене з прокурором САП, і застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн", - інформує САП.
Деталі справи
Слідством встановлено, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".
Упродовж червня – грудня 2022 року керівник ОГ через підконтрольних службових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання відбувалося за завищеною вартістю, вони закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з рф, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною.
Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.
Доповнення
У квітні 2024 року НАБУ і САП затримали посадовця СБУ Артема Шила, який, за версією слідства, очолює організовану групу із заволодіння майже 95 млн грн на закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.