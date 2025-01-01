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Справа щодо махінацій на закупівлях "Укрзалізниці": з Болгарії екстрадовано підозрювану

Справа щодо махінацій на закупівлях "Укрзалізниці": з Болгарії екстрадовано підозрювану

Київ • УНН

 • 26732 перегляди

З Болгарії екстрадовано керівницю приватної компанії, підозрювану у заволодінні 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів для Укрзалізниці. ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави 9,9 млн грн.

З Болгарії екстрадовано підозрювану у справі щодо заволодіння майже 95 млн грн на трансформаторах під час війни. ВАКС застосувала до неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора домоглися екстрадиції до України однієї з учасниць організованої групи, діяльність якої призвела до заволодіння 94,8 млн грн при закупівлі трансформаторів під час дії воєнного стану. Мова йде про очільницю приватного товариства, яке незаконно здобуло перемогу в  тендері на постачання АТ "Укрзалізниця" трансформаторів за штучно завищеними цінами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екстрадиція відбулась завдяки співпраці з компетентними органами Республіки Болгарія та Республіки Польща.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ, погоджене з прокурором САП, і застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн", - інформує САП.

Деталі справи

Слідством встановлено, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ "Укрзалізниця".

Упродовж червня – грудня 2022 року керівник ОГ через підконтрольних службових осіб АТ "Укрзалізниця" забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів. Постачання відбувалося за завищеною вартістю, вони закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з рф, та перепродавались УЗ за вдвічі завищеною ціною.

Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

Доповнення

У квітні 2024 року НАБУ і САП затримали посадовця СБУ Артема Шила, який, за версією слідства, очолює організовану групу із заволодіння майже 95 млн грн на закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
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