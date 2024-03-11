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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дело Князева: суд оставил в силе приговор экс-главе Верховного Суда за аренду квартиры за $1000

Дело Князева: суд оставил в силе приговор экс-главе Верховного Суда за аренду квартиры за $1000

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 18:44  •  6979 просмотра

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Апелляционный суд Киева оставил в силе решение в отношении бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева за аренду квартиры за 1000 гривен в месяц, оштрафовал его на 2550 гривен и конфисковал подарок стоимостью 906 600 гривен.

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда Киева в отношении экс-главы Верховного суда Всеволода Князева по делу об аренде квартиры, которые он якобы снимал за 1 тыс. гривен в месяц. Суд также обязал Князева уплатить штраф в размере 2 550 грн, а также конфисковал подарок в сумме 906,6 тыс. гривен, сообщает Суспільне, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда Киева в отношении экс-главы Верховного суда Всеволода Князева по делу об аренде квартиры за 1000 гривен в месяц.

По словам судьи, решение окончательное и обжалованию не подлежит. Князев должен заплатить штраф в 2 550 гривен и конфисковал подарок в 906,6 тыс. гривен

По словам прокуроров, Князев с ноября 2021 арендовал 4-комнатную квартиру в центре Киева за 1000 гривен в месяц. В суде Князев сказал, что арендовал жилье за 1100 долларов. Тогда как договор за 1000 грн касался паркоместа для авто.

 - сообщает Общественное.

Напомним,

В мае 2023 года во время заседания Высшего антикоррупционного суда по делу об избрании меры пресечения экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву прокурор заявил, что Князев арендовал квартиру площадью 133 квадратных метра в центре Киева за тысячу гривен.

В октябре того же года глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции составил протокол об административном правонарушении в отношении экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева из-за того, что он арендовал жилье по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости.

В конце 2023 года суд конфисковал подарок на 906 тыс. грн экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева и признал его виновным по материалам НАПК.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
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