Ексголова ВСУ Князєв орендував квартиру в центрі Києва за тисячу гривень: очільник НАЗК склав протокол
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції склав протокол про адміністративне правопорушення стосовно ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва через те, що він орендував житло за ціною, що суттєво нижче від мінімальної ринкової вартості. Про це повідомили у НАЗК, пише УНН.
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Згідно з ч. 2 ст. 23 Закону України “Про запобігання корупції” суддям заборонено приймати подарунки, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб (на сьогодні ця сума становить 2 684 грн).
Подарунком, у тому числі є майно, що передається у платне користування за ціною, що є нижчою мінімальної ринкової.
Всеволод Князєв порушив заборону та отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі міста Києва площею 133 кв. м за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла.
Згідно з договором оренди, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн.
НАЗК відправило Всеволоду Князєву протокол поштою та проінформувало про його складання Раду суддів України.
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