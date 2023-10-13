Экс-глава ВСУ Князев арендовал квартиру в центре Киева за тысячу гривен: глава НАПК составил протокол
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции составил протокол об административном правонарушении в отношении экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева из-за того, что он арендовал жилье по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости. Об этом сообщили в НАПК, пишет УНН.
Детали
Согласно ч. 2 ст. 23 Закона Украины “О предотвращении коррупции” судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает один прожиточный минимум для трудоспособных лиц (на сегодня эта сумма составляет 2 684 грн).
Подарком, в том числе является имущество, передаваемое в платное пользование по цене ниже минимальной рыночной.
Всеволод Князев нарушил запрет и получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе города Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.
Согласно договору аренды, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн.
НАПК отправило Всеволоду Князеву протокол по почте и проинформировало о его составлении Совет судей Украины.
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