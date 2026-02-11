$43.030.02
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 12933 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 28542 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 30805 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 28734 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 30025 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24418 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Дело экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича направлено в суд

Завершено расследование в отношении экс-заместителя секретаря СНБО, обвиняемого в государственной измене. Обвинительный акт направлен в суд для заочного рассмотрения.

Расследование в отношении экс-заместителя секретаря СНБО, которому инкриминируют государственную измену, завершено, обвинительный акт направлен в суд для заочного рассмотрения, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Завершено расследование в отношении бывшего высокопоставленного чиновника - экс-заместителя секретаря СНБО и экс-вице-премьера Украины, которого следствие считает топагентом ФСБ. Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили обвинительный акт в суд для заочного рассмотрения. Ему инкриминируют государственную измену (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины)

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

В июле 2022 года сотрудники ГБР сообщили о подозрении в государственной измене бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу и трем сотрудникам ФСБ РФ за шпионаж. В мае 2025 года сообщалось о передаче дела в суд.

В декабре 2023 года СБУ сообщила, что собрала новые доказательства государственной измены со стороны бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича и объявила ему новое подозрение в госизмене.

Как сообщили в прокуратуре, после оккупации Крыма в 2014 году обвиняемый переехал в Москву и согласился сотрудничать со спецслужбами РФ. Его задачей, как отметили в прокуратуре, была подрывная информационная деятельность и влияние на общественное мнение в Украине.

По версии следствия, ФСБ поручила ему привлекать влиятельных украинских политиков для продвижения нарративов РФ, дискредитации власти, силовых структур и военного руководства.

"К деятельности он привлек действующего народного депутата от запрещенной "ОПЗЖ", который согласился действовать как "агент влияния". Депутат использовал выступления в медиа и парламенте, распространяя пророссийские тезисы и дискредитируя ВСУ и разведку. Его заявления транслировались в том числе российскими пропагандистскими медиа. Также он регулярно отчитывался экс-чиновнику СНБО, который передавал информацию спецслужбам РФ", - рассказали в прокуратуре.

Такие действия, по словам прокуроров, создавали предпосылки для вмешательства во внутренние дела Украины и дестабилизации ситуации в пользу страны-агрессора.

Ранее обвинительный акт в отношении этого народного депутата уже направлен в суд. Ему инкриминируют финансирование действий, направленных на свержение конституционного строя (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины) и государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Он находится под стражей, судебное разбирательство продолжается.

Юлия Шрамко

ПолитикаКриминал и ЧП
российская пропаганда
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Служба безопасности Украины
Крым
Украина