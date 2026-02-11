Справу ексзаступника секретаря РНБО Сівковича скерували до суду

Розслідування щодо ексзаступника секретаря РНБО, якому інкримінують державну зраду, завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для заочного розгляду, повідомили в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Завершено розслідування стосовно колишнього високопосадовця - ексзаступника секретаря РНБО та ексвіцепрем’єра України, якого слідство вважає топагентом фсб. Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували обвинувальний акт скеровано до суду для заочного розгляду. Йому інкримінують державну зраду (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 КК України) - повідомили в Офісі Генпрокурора.

У липні 2022 року працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам фсб рф за шпигунство. У травні 2025 року повідомлялося про передачу справи до суду.

У грудні 2023 року СБУ повідомила, що зібрала нові докази державної зради з боку колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича і оголосила йому нову підозру у держзраді.

Як повідомили у прокуратурі, після окупації Криму у 2014 році обвинувачений переїхав до москви та погодився співпрацювати зі спецслужбами рф. Його завданням, як зазначили у прокуратурі, була підривна інформаційна діяльність і вплив на суспільну думку в Україні.

За версією слідства, фсб доручила йому залучати впливових українських політиків для просування наративів рф, дискредитації влади, силових структур та військового керівництва.

"До діяльності він залучив чинного народного депутата від забороненої "ОПЗЖ", який погодився діяти як "агент впливу". Депутат використовував виступи у медіа та парламенті, поширюючи проросійські тези та дискредитуючи ЗСУ й розвідку. Його заяви транслювалися в тому числі російськими пропагандистськими медіа. Також він регулярно звітував експосадовцю РНБО, який передавав інформацію спецслужбам рф", - розповіли у прокуратурі.

Такі дії, за словами прокурорів, створювали передумови для втручання у внутрішні справи України та дестабілізації ситуації на користь країни-агресора.

Раніше обвинувальний акт щодо цього народного депутата вже скеровано до суду. Йому інкримінують фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 110-2 КК України) та державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). Він перебуває під вартою, судовий розгляд триває.

