Делегация Украины прибыла на переговоры в Стамбул - МИД
Киев • УНН
Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с российской стороной. Переговоры запланированы на 19:00, Украина стремится обсудить возвращение пленных, детей и встречу лидеров.
Украинская делегация уже прибыла в Стамбул, где должны состояться переговоры с российской стороной. Об этом сообщил УНН спикер МИД Георгий Тихий.
Представитель МИД подтвердил, что Украинская делегация уже прибыла в Стамбул.
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Ранее сообщалось, что украинская делегация уже начала работу в Турции.
Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле состоятся около 19 часов источника.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина во время новой встречи представителей в Турции с российской стороной хочет обсудить возвращение пленных, детей и встречу лидеров.