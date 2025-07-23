Делегация Украины прибыла на переговоры в Стамбул - МИД

Украинская делегация уже прибыла в Стамбул, где должны состояться переговоры с российской стороной. Об этом сообщил УНН спикер МИД Георгий Тихий.

Представитель МИД подтвердил, что Украинская делегация уже прибыла в Стамбул.

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Ранее сообщалось, что украинская делегация уже начала работу в Турции.

Переговоры между украинской и российской делегациями в Стамбуле состоятся около 19 часов источника.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина во время новой встречи представителей в Турции с российской стороной хочет обсудить возвращение пленных, детей и встречу лидеров.