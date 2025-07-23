Делегація України прибула на переговори до Стамбула - МЗС

Українська делегація вже прибула до Стамбула, де мають відбутися переговори з російською стороною. Про це повідомив УНН речник МЗС Георгій Тихий.

Речник МЗС підтвердив, що Українська делегація вже прибула до Стамбула.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що українська делегація вже почала роботу в Туреччині.

Переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі відбудуться близько 19 години джерела.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна під час нової зустрічі представників у Туреччині з російською стороною хоче обговорити повернення полонених, дітей та зустріч лідерів.