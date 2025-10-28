$42.070.07
Эксклюзив
14:36 • 1034 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 10928 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 25804 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 20768 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 20346 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 18684 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15669 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 37326 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29357 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13264 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Дефицита лекарств в Украине не будет: после уничтожения крупного фармсклада в Минздраве рассказали, как контролируют ситуацию с поставками

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

российский удар по складу одного из крупнейших фармдистрибьюторов не приведет к дефициту лекарств в Украине. Компания запустила резервный склад, а другие дистрибьюторы перенастраивают маршруты поставок.

Дефицита лекарств в Украине не будет: после уничтожения крупного фармсклада в Минздраве рассказали, как контролируют ситуацию с поставками

российский удар по одному из крупнейших фармдистрибьюторов в Украине не повлечет за собой дефицита медикаментов. Компания запустила резервный склад, а другие дистрибьюторы перестраивают маршруты поставок, чтобы обеспечить стабильное снабжение лекарств по всей стране. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов, пишет УНН.

Детали

На вопрос, грозит ли уничтожение складов возникновению дефицита лекарств, Адаманов заверил, что дефицита не предвидится.

Враг постоянно пытается нас ослабить, но ему это не удастся. И непосредственно, если мы говорим о разрушении склада 25 октября, это действительно был огромный склад. У нас есть несколько крупных дистрибьюторов, и это был один из крупнейших. Но учитывая, что это не первая атака и не первая попытка россиян разрушить, компания была к этому готова и запускается резервный буферный склад, который заберет на себя те объемы, которые обеспечивал непосредственно этот склад. Поэтому дефицита не предвидится

- сказал он.

Адаманов добавил, что другие дистрибьюторы, понимая ситуацию, также перенастраивают свои маршруты, чтобы "подставить плечи и по-партнерски помочь и перекрыть те регионы, которые перекрывал этот склад".

Также заместитель рассказал о том, как действует Минздрав в случае подобных ударов и верифицирует риски.

После критических ситуаций, которые возникают, образуется условный штаб...который ежедневно получает информацию от крупнейших дистрибьюторов от аптечных сетей относительно дефектуры. Дефектуры - это дефициты. Есть ли дефектуры в разных регионах лекарственных средств. Если такое есть, сразу редактируются маршруты, чтобы эти дефектуры исправить. Конечно, в приоритете инсулины, это онкопрепараты, обезболивающие и антибиотики

- рассказал он.

На вопрос, является ли компания, склад которой был разрушен, поставщиком лекарств из программы Доступные лекарства, Адаманов ответил, что "это один из крупнейших дистрибьюторов".

Они поставляли в аптеки непосредственно те лекарственные средства, которые в том числе участвуют в программе Доступные лекарства, но это не означает, что их не будет. Как уже и отметил, уже есть буферный склад, который запустился, и другие дистрибьюторы подхватили маршруты для того, чтобы ни один центральный регион Украины не испытывал дефицита - успокоил он.

В то же время чиновник отметил, что могут быть перебои по срокам поставок. По его словам, компании нужно "хотя бы по крайней мере две недели для того, чтобы перенастроить это все, могут быть перебои в той или иной аптеке, но это не означает, что будет дефицит".

В случае возникновения критической ситуации, если пострадает еще один крупный склад или, не дай Бог, случится что-то похожее, у нас есть решения, которые мы будем предлагать непосредственно. Это может быть упрощение условий хранения, или очень быстрое лицензирование складов и получение GDP сертификатов, или, если будет такая необходимость, дополнительные пути импорта лекарственных средств упрощенные, которые обеспечат весь спрос

- подчеркнул Адаманов.

Напомним

В ночь на 25 октября российская атака уничтожила один из ключевых медицинских складов Украины. Под удар попал офис и логистический комплекс одного из ведущих фармдистрибьюторов, который обеспечивал около 20% месячного запаса лекарств по всей стране.

Это был уже второй обстрел предприятия за год - в августе ракета также разрушила его склады. В результате последней атаки серьезно пострадала не только инфраструктура, но и критически важные запасы медикаментов для больниц и аптечных сетей.

Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона09.09.25, 10:10 • 117146 просмотров

Алена Уткина

