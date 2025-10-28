Дефіциту ліків в Україні не буде: після знищення великого фармскладу у МОЗ розповіли, як контролюють ситуацію із поставками

російський удар по одному з найбільших фармдистриб’юторів в Україні не спричинить дефіциту медикаментів. Компанія запустила резервний склад, а інші дистриб’ютори перебудовують маршрути постачання, щоб забезпечити стабільне постачання ліків по всій країні. Про це в ефірі телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоровʼя України Едем Адаманов, пише УНН.

Деталі

На запитання, чи загрожує знищення складів виникненню дефіциту ліків, Адаманов запевнив, що дефіциту не передбачається.

Ворог постійно намагається нас послабити, але йому це не вдасться. І безпосередньо, якщо ми говоримо про руйнування складу 25 жовтня, це дійсно був величезний склад. В нас є декілька великих дистриб'юторів, і це був один з найбільших. Але враховуючи, що це не перша атака і не перша спроба росіян зруйнувати, компанія була до цього готова і запускається резервний буферний склад, який забере на себе ті обсяги, які забезпечував безпосередньо цей склад. Тому дефіциту не передбачається - сказав він.

Адаманов додав, що інші дистриб'ютори, розуміючи ситуацію, також переналаштовують свої маршрути, щоб "підставити плечі й по-партнерськи допомогти та перекрити ті регіони, які перекривав цей склад".

Також заступник розповів про те, як діє МОЗ у випадку подібних ударів та верифікує ризики.

Після критичних ситуацій, які виникають, утворюється умовний штаб...який щоденно отримує інформацію від найбільших дистриб'юторів від аптечних мереж щодо дефектури. Дефектури - це дефіцити. Чи є дефектури в різних регіонах лікарських засобів. Якщо таке є, одразу редагуються маршрути, щоб ці дефектури виправити. Звісно, в пріоритеті інсуліни, це онкопрепарати, знеболюючі й антибіотики - розповів він.

На запитання, чи є компанія, склад якої було зруйновано, постачальником ліків з програми Доступні ліки, Адаманов відповів, що "це один з найбільших дистриб'юторів".

Вони постачали в аптеки безпосередньо ті лікарські засоби, які в тому числі беруть участь у програмі Доступні ліки, але це не означає, що їх не буде. Як вже і зазначив, вже є буферний склад, який запустився, і інші дистриб'ютори підхопили маршрути для того, щоби жодний центральний регіон України не відчував дефіциту - заспокоїв він.

Водночас посадовець зазначив, що можуть бути перебої по термінам поставок. За його словами компанії потрібно "хоча б принаймні два тижні для того, щоб переналаштувати це все, можуть бути перебої в тій чи іншій і аптеці, але це не означає, що буде дефіцит".

У разі виникнення критичної ситуації, якщо постраждає ще один великий склад або, не дай Боже, трапиться щось схоже, у нас є рішення, які ми будемо пропонувати безпосередньо. Це може бути спрощення умов зберігання, або дуже швидке ліцензування складів та отримання ГДПі сертифікатів, або, якщо буде така необхідність, додаткові шляхи імпорту лікарських засобів спрощені, які забезпечать весь попит - наголосив Адаманов.

Нагадаємо

У ніч на 25 жовтня російська атака знищила один із ключових медичних складів України. Під удар потрапив офіс і логістичний комплекс одного з провідних фармдистриб’юторів, який забезпечував близько 20% місячного запасу ліків по всій країні.

Це був вже другий обстріл підприємства за рік - у серпні ракета також зруйнувала його склади. Внаслідок останньої атаки серйозно постраждала не лише інфраструктура, а й критично важливі запаси медикаментів для лікарень і аптечних мереж.

