Датчане поддерживают отправку своих военных в Украину в качестве миротворцев - соцопрос
Киев • УНН
53% граждан Дании поддерживают участие датских военных в миротворческой миссии в Украине. Большинство датчан также выступают за вступление Украины в ЕС (66%) и НАТО (68%).
Согласно новому опросу, 53 процента граждан Дании готовы отправку в Украину миротворческих сил, с включением в них датских солдат.
Передает УНН с ссылкой на Voxmeter для Ritzau и Ekstra Bladet.
Если мирный процесс между Украиной и Россией потребует развертывания миротворческих сил, Дания должна принять в этом участие с солдатами собственной армии.
Около 53% респондентов заявили, что «Дания должна участвовать в любом будущем развертывании солдат», согласно опросу, опубликованному Ritzau в пятницу.
Также в результате опроса, подтверждено, что граждане Дании в целом положительно относятся к сотрудничеству с украинцами.
66% считают, что Украину нужно принять в ЕС, а 68 процентов считают, что их нужно принять в НАТО.
Напомним,
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