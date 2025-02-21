Датчане поддерживают отправку своих военных в Украину в качестве миротворцев - соцопрос

Согласно новому опросу, 53 процента граждан Дании готовы отправку в Украину миротворческих сил, с включением в них датских солдат.

Передает УНН с ссылкой на Voxmeter для Ritzau и Ekstra Bladet.

Если мирный процесс между Украиной и Россией потребует развертывания миротворческих сил, Дания должна принять в этом участие с солдатами собственной армии.

Около 53% респондентов заявили, что «Дания должна участвовать в любом будущем развертывании солдат», согласно опросу, опубликованному Ritzau в пятницу.

Также в результате опроса, подтверждено, что граждане Дании в целом положительно относятся к сотрудничеству с украинцами.

66% считают, что Украину нужно принять в ЕС, а 68 процентов считают, что их нужно принять в НАТО.