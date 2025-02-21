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15 березня, 19:03 • 119175 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 178120 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136256 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115968 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107214 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Данці підтримують відправку своїх військових в Україну як миротворців - соцопитування

Данці підтримують відправку своїх військових в Україну як миротворців - соцопитування

Київ • УНН

 • 21599 перегляди

53% громадян Данії підтримують участь датських військових у миротворчій місії в Україні. Більшість данців також виступають за вступ України до ЄС (66%) та НАТО (68%).

Згідно з новим опитуванням, 53 відсотки громадян Данії готові відправку в Україну миротворчих сил, з включенням до них датських солдатів.

Передає УНН із посиланням на Voxmeter для Ritzau та Ekstra Bladet.

Якщо мирний процес між Україною та росією вимагатиме розгортання миротворчих сил, Данія має взяти у цьому участь із солдатами власної армії.

Близько 53% респондентів заявили, що "Данія повинна брати участь у будь-якому майбутньому розгортанні солдатів", згідно з опитуванням, опублікованим Ritzau у п'ятницю.

Також у результаті опитування, підтверджено, що громадяни Данії загалом позитивно ставляться до співпраці з українцями.

66% вважають, що Україну потрібно прийняти до ЄС, а 68 відсотків вважають, що їх потрібно прийняти до НАТО.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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