Данці підтримують відправку своїх військових в Україну як миротворців - соцопитування
Київ • УНН
53% громадян Данії підтримують участь датських військових у миротворчій місії в Україні. Більшість данців також виступають за вступ України до ЄС (66%) та НАТО (68%).
Згідно з новим опитуванням, 53 відсотки громадян Данії готові відправку в Україну миротворчих сил, з включенням до них датських солдатів.
Передає УНН із посиланням на Voxmeter для Ritzau та Ekstra Bladet.
Якщо мирний процес між Україною та росією вимагатиме розгортання миротворчих сил, Данія має взяти у цьому участь із солдатами власної армії.
Близько 53% респондентів заявили, що "Данія повинна брати участь у будь-якому майбутньому розгортанні солдатів", згідно з опитуванням, опублікованим Ritzau у п'ятницю.
Також у результаті опитування, підтверджено, що громадяни Данії загалом позитивно ставляться до співпраці з українцями.
66% вважають, що Україну потрібно прийняти до ЄС, а 68 відсотків вважають, що їх потрібно прийняти до НАТО.
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