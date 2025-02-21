Данці підтримують відправку своїх військових в Україну як миротворців - соцопитування

Згідно з новим опитуванням, 53 відсотки громадян Данії готові відправку в Україну миротворчих сил, з включенням до них датських солдатів.

Передає УНН із посиланням на Voxmeter для Ritzau та Ekstra Bladet.

Якщо мирний процес між Україною та росією вимагатиме розгортання миротворчих сил, Данія має взяти у цьому участь із солдатами власної армії.

Близько 53% респондентів заявили, що "Данія повинна брати участь у будь-якому майбутньому розгортанні солдатів", згідно з опитуванням, опублікованим Ritzau у п'ятницю.

Також у результаті опитування, підтверджено, що громадяни Данії загалом позитивно ставляться до співпраці з українцями.

66% вважають, що Україну потрібно прийняти до ЄС, а 68 відсотків вважають, що їх потрібно прийняти до НАТО.