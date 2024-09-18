Киев • УНН
Дания предоставила два пакета помощи Украине на 64 млн евро. 44 млн направят на восстановление Николаевской области, обеспечение водой, восстановление инфраструктуры и поддержку населения.
Дания выделила два пакета помощи для Украины на сумму 64 миллионов евро. Часть этих средств будет направлена на поддержку Николаевской области в рамках патроната Дании над регионом. Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.
Детали
О таком решении иностранных партнеров стало известно во время заседания Координационного комитета партнерства между Николаевщиной и Королевством Дания, которое состоялось в Николаеве.
Королевство Дания выделила сразу два, IV и V, пакета финансовой помощи для Украины. Общая сумма помощи составляет 64 млн евро, из них 44 млн направят на восстановление Николаевской области и поддержку ее населения
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Пакеты помощи предусматривают обеспечение устойчивого прохождения осенне-зимнего периода, водообеспечение региона, восстановление критически важной социальной инфраструктуры и общественных институтов, привлечение новых инвестиций, поддержку и жителей общин и города в восстановлении после кризисных ситуаций и развитии устойчивости.
Кроме того, часть средств будет направлена на реабилитацию жителей области и доступ к критически важным услугам в сфере образования, защиты и психического здоровья и психосоциальной поддержки.
Дополнение
Посол Дании в Украине Оле Миккельсен отметил, что помощь предусматривает поддержку города Николаева и Николаевщины датским бизнесом.
А именно, восстановление и модернизацию Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова, а также, по программе строительства социального жилья, обеспечение области модульными, а города - многоквартирными домами.
Напомним,
В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили, что Франция планирует предоставить Украине 200 млн евро через Фонд поддержки критической инфраструктуры. Сотрудничество включает восстановление железных дорог, авиатранспорта и Черниговской области.