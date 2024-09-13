Україна може отримати 200 млн євро на підтримку та відновлення критичної інфраструктури
Київ • УНН
Франція планує надати Україні 200 млн євро через Фонд підтримки критичної інфраструктури. Співпраця включає відбудову залізниць, авіатранспорту та Чернігівської області.
У рамках двостороннього співробітництва між Україною та Францією очікуються кошти для грантів на проекти з відновлення. Про це ідеться у повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.
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Вже діє кілька напрямків французької допомоги – розбудова залізничної інфраструктури, співпраця в галузі авіаційного транспорту, відбудова Чернігівської області та Чернігівського драматичного театру. Також очікується, що через Фонд підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних галузей економіки України буде отримано 200 млн євро.
Про це зокрема йшлося під час зустрічі, у якій прийняли участь спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П’єр Ельброн та віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
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Міністр зазначив, що в рамках грантової угоди з Французькою Республікою, подача і відбір проектів відновлення здійснюється через екосистему DREAM.
У рамках двостороннього співробітництва триває проект підтримки "Укрзалізниці". Так, за попереднім договором, французька сторона має поставити 19 тис. тонн залізничних рейок, що дасть можливість оновити 150 кілометрів колій. Перша партія поставок запланована на січень 2025 року.
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