Украина может получить 200 млн евро на поддержку и восстановление критической инфраструктуры

В рамках двустороннего сотрудничества между Украиной и Францией ожидаются средства для грантов на проекты по восстановлению. Об этом говорится в сообщении Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Уже действует несколько направлений французской помощи - развитие железнодорожной инфраструктуры, сотрудничество в области авиационного транспорта, восстановление Черниговской области и, в частности, Черниговского драматического театра. Также ожидается, что через Фонд поддержки критической инфраструктуры и приоритетных отраслей экономики Украины будет получено 200 млн евро.

Об этом в частности шла речь во время встречи, в которой приняли участие специальный уполномоченный Президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьер Эльброн и вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

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Министр отметил, что в рамках грантового соглашения с Французской Республикой, подача и отбор проектов восстановления осуществляется через экосистему DREAM.

В рамках двустороннего сотрудничества продолжается проект поддержки «Укрзализныци». Так, по предварительному договору, французская сторона должна поставить 19 тыс. тонн железнодорожных рельсов, что позволит обновить 150 километров путей. Первая партия поставок запланирована на январь 2025 года.

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