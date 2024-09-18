Данія виділила Україні 64 млн євро допомоги: частину коштів спрямують на відновлення Миколаївщини
Київ • УНН
Данія надала два пакети допомоги Україні на 64 млн євро. 44 млн спрямують на відновлення Миколаївської області, забезпечення водою, відбудову інфраструктури та підтримку населення.
Данія виділила два пакети допомоги для України на суму 64 мільйонів євро. Частина цих коштів буде скерована на підтримку Миколаївської області у рамках патронату Данії над регіоном. Про це заявили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.
Деталі
Про таке рішення іноземних партнерів стало відомо під час засідання Координаційного комітету партнерства між Миколаївщиною та Королівством Данія, яке відбулось у Миколаєві.
Королівство Данія виділила відразу два, IV та V, пакети фінансової допомоги для України. Загальна сума допомоги становить 64 млн євро, з них 44 млн спрямують на відновлення Миколаївської області та підтримку її населення
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Пакети допомоги передбачають забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду, водозабезпечення регіону, відновлення критично важливої соціальної інфраструктури та громадських інституцій, залучення нових інвестицій, підтримку та жителів громад та міста у відновленні після кризових ситуацій та розбудові стійкості.
Крім того, частина коштів буде спрямована на реабілітацію жителів області та доступ до критично важливих послуг у сфері освіти, захисту та психічного здоров'я і психосоціальної підтримки.
Доповнення
Посол Данії в Україні Олє Міккельсен відзначив, що допомога передбачає підтримку міста Миколаєва та Миколаївщини данським бізнесом.
А саме, відбудову та модернізацію Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, а також, за програмою будівництва соціального житла, забезпечення області модульними, а міста – багатоквартирними будинками.
Нагадаємо
У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили, що Франція планує надати Україні 200 млн євро через Фонд підтримки критичної інфраструктури. Співпраця включає відбудову залізниць, авіатранспорту та Чернігівської області.