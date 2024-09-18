Данія виділила Україні 64 млн євро допомоги: частину коштів спрямують на відновлення Миколаївщини

Данія виділила два пакети допомоги для України на суму 64 мільйонів євро. Частина цих коштів буде скерована на підтримку Миколаївської області у рамках патронату Данії над регіоном. Про це заявили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає УНН.

Деталі

Про таке рішення іноземних партнерів стало відомо під час засідання Координаційного комітету партнерства між Миколаївщиною та Королівством Данія, яке відбулось у Миколаєві.

Королівство Данія виділила відразу два, IV та V, пакети фінансової допомоги для України. Загальна сума допомоги становить 64 млн євро, з них 44 млн спрямують на відновлення Миколаївської області та підтримку її населення - розповіли в Міністерстві.

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Пакети допомоги передбачають забезпечення сталого проходження осінньо-зимового періоду, водозабезпечення регіону, відновлення критично важливої соціальної інфраструктури та громадських інституцій, залучення нових інвестицій, підтримку та жителів громад та міста у відновленні після кризових ситуацій та розбудові стійкості.

Крім того, частина коштів буде спрямована на реабілітацію жителів області та доступ до критично важливих послуг у сфері освіти, захисту та психічного здоров'я і психосоціальної підтримки.

Доповнення

Посол Данії в Україні Олє Міккельсен відзначив, що допомога передбачає підтримку міста Миколаєва та Миколаївщини данським бізнесом.

А саме, відбудову та модернізацію Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, а також, за програмою будівництва соціального житла, забезпечення області модульними, а міста – багатоквартирними будинками.

Нагадаємо

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили, що Франція планує надати Україні 200 млн євро через Фонд підтримки критичної інфраструктури. Співпраця включає відбудову залізниць, авіатранспорту та Чернігівської області.