Чугуев частично без света после российской атаки
Киев • УНН
Чугуев в Харьковской области частично остался без электроснабжения после атаки российских войск. В результате обстрела пострадали 11 человек, среди них 2 ребенка, повреждены дома и объекты инфраструктуры.
Чугуев в Харьковской области остался частично без электроснабжения после атаки российских войск, сообщила в субботу в Telegram Чугуевский городской голова Галина Минаева, пишет УНН.
Сейчас в нескольких микрорайонах города, прилегающих к эпицентру попаданий, отсутствует электроснабжение. В его восстановлении задействовано максимальное количество техники и энергетиков
Детали
По данным ГСЧС, российские войска нанесли массированный удар БпЛА по городу Чугуев. "Пострадали 11 человек, из них 2 ребенка", - сообщили в ГСЧС.
К 9 утра спасатели ликвидировали масштабный пожар на одном из объектов города. "По другому адресу попадания БпЛА были в почтовое отделение и недействующее здание. Возник пожар. Повреждены дома и легковой транспорт. Пожарные укротили пламя", - указали в ведомстве.
"В результате вчерашнего массированного обстрела Чугуева имеем значительные повреждения: 12 частных домов, 35 комнат в общежитии, три объекта бизнеса и одно учебное заведение", - отметила Минаева.
По ее словам, продолжается ликвидация последствий сегодняшнего ночного обстрела громады.
"Что касается слухов о возможных перебоях с поставками горючего на местные АЗС, то они не имеют под собой никакого основания: дефицита горючего в результате обстрела не будет", - подчеркнула она.
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