Чугуев частично без света после российской атаки

Чугуев в Харьковской области остался частично без электроснабжения после атаки российских войск, сообщила в субботу в Telegram Чугуевский городской голова Галина Минаева, пишет УНН.

Сейчас в нескольких микрорайонах города, прилегающих к эпицентру попаданий, отсутствует электроснабжение. В его восстановлении задействовано максимальное количество техники и энергетиков - написала Минаева.

Детали

По данным ГСЧС, российские войска нанесли массированный удар БпЛА по городу Чугуев. "Пострадали 11 человек, из них 2 ребенка", - сообщили в ГСЧС.

К 9 утра спасатели ликвидировали масштабный пожар на одном из объектов города. "По другому адресу попадания БпЛА были в почтовое отделение и недействующее здание. Возник пожар. Повреждены дома и легковой транспорт. Пожарные укротили пламя", - указали в ведомстве.

"В результате вчерашнего массированного обстрела Чугуева имеем значительные повреждения: 12 частных домов, 35 комнат в общежитии, три объекта бизнеса и одно учебное заведение", - отметила Минаева.

По ее словам, продолжается ликвидация последствий сегодняшнего ночного обстрела громады.

"Что касается слухов о возможных перебоях с поставками горючего на местные АЗС, то они не имеют под собой никакого основания: дефицита горючего в результате обстрела не будет", - подчеркнула она.

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