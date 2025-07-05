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Чугуев частично без света после российской атаки

Киев • УНН

 • 223 просмотра

Чугуев в Харьковской области частично остался без электроснабжения после атаки российских войск. В результате обстрела пострадали 11 человек, среди них 2 ребенка, повреждены дома и объекты инфраструктуры.

Чугуев частично без света после российской атаки

Чугуев в Харьковской области остался частично без электроснабжения после атаки российских войск, сообщила в субботу в Telegram Чугуевский городской голова Галина Минаева, пишет УНН.

Сейчас в нескольких микрорайонах города, прилегающих к эпицентру попаданий, отсутствует электроснабжение. В его восстановлении задействовано максимальное количество техники и энергетиков

- написала Минаева.

Детали

По данным ГСЧС, российские войска нанесли массированный удар БпЛА по городу Чугуев. "Пострадали 11 человек, из них 2 ребенка", - сообщили в ГСЧС.

К 9 утра спасатели ликвидировали масштабный пожар на одном из объектов города. "По другому адресу попадания БпЛА были в почтовое отделение и недействующее здание. Возник пожар. Повреждены дома и легковой транспорт. Пожарные укротили пламя", - указали в ведомстве.

"В результате вчерашнего массированного обстрела Чугуева имеем значительные повреждения: 12 частных домов, 35 комнат в общежитии, три объекта бизнеса и одно учебное заведение", - отметила Минаева.

По ее словам, продолжается ликвидация последствий сегодняшнего ночного обстрела громады.

"Что касается слухов о возможных перебоях с поставками горючего на местные АЗС, то они не имеют под собой никакого основания: дефицита горючего в результате обстрела не будет", - подчеркнула она.

РФ атаковала Чугуев и Купянск: есть пострадавшие, среди них ребенок05.07.25, 00:19 • 1289 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Харьковская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Чухуев
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