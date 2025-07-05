Чугуїв частково без світла після російської атаки
Київ • УНН
Чугуїв на Харківщині частково залишився без електропостачання після атаки російських військ. Внаслідок обстрілу постраждали 11 людей, серед них 2 дитини, пошкоджено будинки та об'єкти інфраструктури.
Чугуїв на Харківщині залишився частково без електропостачання після атаки російських військ, повідомила у суботу у Telegram Чугуївський міський голова Галина Мінаєва, пише УНН.
Наразі в декількох мікрорайонах міста, прилеглих до епіцентру влучань, відсутнє електропостачання. В його відновленні задіяна максимальна кількість техніки та енергетиків
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За даними ДСНС, російські війська завдали масованого удару БпЛА по місту Чугуїв. "Постраждали 11 людей, з них 2 дитини", - повідомили у ДСНС.
На 9-ту ранку рятувальники ліквідовували масштабну пожежу на одному з об’єктів міста. "За іншою адресою влучання БпЛА були у поштове відділення та недіючу будівлю. Виникла пожежа. Пошкоджені будинки та легковий транспорт. Вогнеборці приборкали полум’я", - вказали у відомстві.
"Внаслідок вчорашнього масованого обстрілу Чугуєва маємо значні ушкодження: 12 приватних будинків, 35 кімнат в гуртожитку, три об'єкти бізнесу та один навчальний заклад", - зазначила Мінаєва.
З її слів, триває ліквідація наслідків сьогоднішнього нічного обстрілу громади.
"Щодо чуток про можливі перебої з постачанням пального на місцеві АЗС, то вони не мають під собою ніякого підґрунтя: дефіциту пального внаслідок обстрілу не буде", - наголосила вона.
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