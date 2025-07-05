рф атакувала Чугуїв і Куп'янськ: є постраждалі, серед них дитина

У п'ятницю, 4 липня пізно росіяни атакували Харківську область дронами типу "Шахед". Внаслідок атаки постраждало 5 мирних жителів, серед них дитина. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Влучання ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" зафіксовано в місті Чугуїв - йдеться у дописі чиновника.

За словами Синєгубова, внаслідок ворожого удару постраждало троє людей, серед яких 12-річний хлопчик.

Також ворог здійснив обстріл міста Куп’янськ.

За попередніми даними, маємо двох постраждалих - написав очільник Харківської ОВА.

"Їм надається вся необхідна медична допомога", - додав він.

Нагадаємо

росія посилила наступи та обстріли міст після рішення США призупинити постачання частини зброї Україні. путін підтвердив Трампу незмінність своїх цілей, а Київ зазнав масованої атаки дронів та ракет.