рф атакувала Чугуїв і Куп'янськ: є постраждалі, серед них дитина
Київ • УНН
4 липня російські війська атакували Харківську область дронами "Шахед", влучивши у Чугуїв та Куп'янськ. Внаслідок ударів постраждало п'ятеро мирних жителів, серед них 12-річний хлопчик.
У п'ятницю, 4 липня пізно росіяни атакували Харківську область дронами типу "Шахед". Внаслідок атаки постраждало 5 мирних жителів, серед них дитина. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Влучання ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" зафіксовано в місті Чугуїв
За словами Синєгубова, внаслідок ворожого удару постраждало троє людей, серед яких 12-річний хлопчик.
Також ворог здійснив обстріл міста Куп’янськ.
За попередніми даними, маємо двох постраждалих
"Їм надається вся необхідна медична допомога", - додав він.
Нагадаємо
росія посилила наступи та обстріли міст після рішення США призупинити постачання частини зброї Україні. путін підтвердив Трампу незмінність своїх цілей, а Київ зазнав масованої атаки дронів та ракет.