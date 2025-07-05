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рф атакувала Чугуїв і Куп'янськ: є постраждалі, серед них дитина

Київ • УНН

 • 236 перегляди

4 липня російські війська атакували Харківську область дронами "Шахед", влучивши у Чугуїв та Куп'янськ. Внаслідок ударів постраждало п'ятеро мирних жителів, серед них 12-річний хлопчик.

рф атакувала Чугуїв і Куп'янськ: є постраждалі, серед них дитина

У п'ятницю, 4 липня пізно росіяни атакували Харківську область дронами типу "Шахед". Внаслідок атаки постраждало 5 мирних жителів, серед них дитина. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Влучання ворожого дрона-камікадзе типу "Шахед" зафіксовано в місті Чугуїв

- йдеться у дописі чиновника. 

За словами Синєгубова, внаслідок ворожого удару постраждало троє людей, серед яких 12-річний хлопчик.

Також ворог здійснив обстріл міста Куп’янськ.

За попередніми даними, маємо двох постраждалих

- написав очільник Харківської ОВА.

"Їм надається вся необхідна медична допомога", - додав він.

Нагадаємо

росія посилила наступи та обстріли міст після рішення США призупинити постачання частини зброї Україні. путін підтвердив Трампу незмінність своїх цілей, а Київ зазнав масованої атаки дронів та ракет.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна
Синєгубов Олег Васильович
Харківська область
Шахед-136
Дональд Трамп
Чугуїв
Сполучені Штати Америки
Україна
Куп'янськ
Київ
Tesla
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