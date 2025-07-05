РФ атаковала Чугуев и Купянск: есть пострадавшие, среди них ребенок

В пятницу, 4 июля поздно россияне атаковали Харьковскую область дронами типа "Шахед". В результате атаки пострадали 5 мирных жителей, среди них ребенок. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Попадание вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" зафиксировано в городе Чугуев - говорится в сообщении чиновника.

По словам Синегубова, в результате вражеского удара пострадали три человека, среди которых 12-летний мальчик.

Также враг совершил обстрел города Купянск.

По предварительным данным, имеем двух пострадавших - написал глава Харьковской ОВА.

"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил он.

Напомним

россия усилила наступления и обстрелы городов после решения США приостановить поставки части оружия Украине. путин подтвердил Трампу неизменность своих целей, а Киев подвергся массированной атаке дронов и ракет.