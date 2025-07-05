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РФ атаковала Чугуев и Купянск: есть пострадавшие, среди них ребенок

Киев • УНН

 • 111 просмотра

4 июля российские войска атаковали Харьковскую область дронами "Шахед", попав в Чугуев и Купянск. В результате ударов пострадали пятеро мирных жителей, среди них 12-летний мальчик.

РФ атаковала Чугуев и Купянск: есть пострадавшие, среди них ребенок

В пятницу, 4 июля поздно россияне атаковали Харьковскую область дронами типа "Шахед". В результате атаки пострадали 5 мирных жителей, среди них ребенок. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Попадание вражеского дрона-камикадзе типа "Шахед" зафиксировано в городе Чугуев

- говорится в сообщении чиновника.

По словам Синегубова, в результате вражеского удара пострадали три человека, среди которых 12-летний мальчик.

Также враг совершил обстрел города Купянск.

По предварительным данным, имеем двух пострадавших

- написал глава Харьковской ОВА.

"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - добавил он.

Напомним

россия усилила наступления и обстрелы городов после решения США приостановить поставки части оружия Украине. путин подтвердил Трампу неизменность своих целей, а Киев подвергся массированной атаке дронов и ракет.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна
Олег Синегубов
Харьковская область
Шахед-136
Дональд Трамп
Чухуев
Соединённые Штаты
Украина
Купянск
Киев
Tesla
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