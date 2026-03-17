Чтобы сдержать россию, Украина должна уничтожать до 45 000 оккупантов ежемесячно - Зеленский
Киев • УНН
россия мобилизует до 45 тысяч человек ежемесячно для войны против Украины. Для сдерживания врага ВСУ должны ликвидировать аналогичное количество захватчиков.
россия ежемесячно мобилизует около 40–45 тысяч человек, поэтому для сдерживания роста ее армии Украина должна уничтожать примерно такое же количество оккупантов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Подробности
россия постоянно мобилизует в месяц 40–45 тысяч человек. Чтобы войско россии не увеличивалось, нам нужно уничтожать примерно такое же количество. Уничтожить только для того, чтобы россия не распространяла своей агрессии
Президент также отметил, что за последние три месяца потери российской армии остаются очень значительными.
В течение последних трех месяцев мы уничтожали 30, 35 и 28 тысяч россиян соответственно. Это почти 100 тысяч человек. Представьте себе, сколько россия отдает ради этой войны
