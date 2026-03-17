Эксклюзив
10:34 • 1256 просмотра
Аэрокосмическая ассоциация готовит предложения изменений в законодательство относительно спецрежима Defence City
07:54 • 10641 просмотра
Украина получила полный пакет условий для вступления в ЕС - Премьер
16 марта, 17:55 • 28648 просмотра
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов
16 марта, 17:43 • 47735 просмотра
ЕС завтра открывает технические переговоры по следующим кластерам для Украины - Марта Кос
Эксклюзив
16 марта, 16:39 • 34212 просмотра
Очищают ли комнатные растения воздух в доме: правда и мифы
Эксклюзив
16 марта, 15:36 • 35255 просмотра
Готовится ли Россия к нападению на страны Балтии – эксперты оценили риски
16 марта, 14:52 • 31373 просмотра
Рынок топлива в Украине стабилен, ажиотаж спадает - Свириденко встретилась с представителями крупнейших сетей АЗСPhoto
Эксклюзив
16 марта, 13:54 • 47556 просмотра
Как США будут реагировать на помощь Ирану со стороны россии и Китая
16 марта, 13:13 • 17742 просмотра
ЕС ввел санкции против девяти ответственных за Бучанскую резню - в списке российский генерал
Эксклюзив
16 марта, 11:08 • 16747 просмотра
Почему пациентов просят подписывать "отказы от претензий" перед началом лечения и имеет ли это юридическую силу - объясняет медицинский адвокат
Чтобы сдержать россию, Украина должна уничтожать до 45 000 оккупантов ежемесячно - Зеленский

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

россия мобилизует до 45 тысяч человек ежемесячно для войны против Украины. Для сдерживания врага ВСУ должны ликвидировать аналогичное количество захватчиков.

россия ежемесячно мобилизует около 40–45 тысяч человек, поэтому для сдерживания роста ее армии Украина должна уничтожать примерно такое же количество оккупантов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Подробности

россия постоянно мобилизует в месяц 40–45 тысяч человек. Чтобы войско россии не увеличивалось, нам нужно уничтожать примерно такое же количество. Уничтожить только для того, чтобы россия не распространяла своей агрессии

- сказал Зеленский.

Президент также отметил, что за последние три месяца потери российской армии остаются очень значительными.

В течение последних трех месяцев мы уничтожали 30, 35 и 28 тысяч россиян соответственно. Это почти 100 тысяч человек. Представьте себе, сколько россия отдает ради этой войны

- добавил глава государства.

