Щоб стримати росію, Україна має знищувати до 45 000 окупантів щомісяця - Зеленський

росія щомісяця мобілізує близько 40–45 тисяч людей, тому для стримування зростання її армії Україна має знищувати приблизно таку ж кількість окупантів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

росія постійно мобілізує на місяць 40–45 тисяч людей. Щоб військо росії не збільшувалося, нам треба знищувати приблизно таку ж кількість. Знищити тільки для того, щоб росія не поширювала своєї агресії

Президент також зазначив, що за останні три місяці втрати російської армії залишаються дуже значними.

Впродовж останніх трьох місяців ми знищували 30, 35 і 28 тисяч росіян відповідно. Це майже 100 тисяч людей. Уявіть собі, скільки росія віддає заради цієї війни