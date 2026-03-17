Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Щоб стримати росію, Україна має знищувати до 45 000 окупантів щомісяця - Зеленський

Київ • УНН

 • 1258 перегляди

росія мобілізує до 45 тисяч осіб щомісяця для війни проти України. Для стримування ворога ЗСУ мають ліквідовувати аналогічну кількість загарбників.

росія щомісяця мобілізує близько 40–45 тисяч людей, тому для стримування зростання її армії Україна має знищувати приблизно таку ж кількість окупантів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

росія постійно мобілізує на місяць 40–45 тисяч людей. Щоб військо росії не збільшувалося, нам треба знищувати приблизно таку ж кількість. Знищити тільки для того, щоб росія не поширювала своєї агресії

- сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що за останні три місяці втрати російської армії залишаються дуже значними.

Впродовж останніх трьох місяців ми знищували 30, 35 і 28 тисяч росіян відповідно. Це майже 100 тисяч людей. Уявіть собі, скільки росія віддає заради цієї війни

- додав глава держави.

