Представитель Государственного департамента США Темми Брюс заявила, что Соединенные Штаты Америки ожидают от россии не заявлений, а действий и что заинтересованная в восстановлении Украины Америка нуждается в прекращении огня. Фрагмент своего выступления в эфире News Nation с комментарием к встрече лидеров Коалиции желающих в Киеве, Брюс разместила на своей странице в соцсети X (Twitter), передает УНН.

Госсекретарь сказал, что мы будем судить россию не по словам, а по действиям. Мы также знаем, что у нас огромное соглашение с Украиной по фонду реинвестирования не только критически важных полезных ископаемых, но и других источников энергии, где речь не идет об использовании долларов американских налогоплательщиков, но прибыли от этого соглашения частично идут в фонд, который поможет Украине восстановиться - отметила Брюс.

"Сейчас это партнерство между Соединенными Штатами и Украиной. Оно не связано с переговорами о прекращении огня и войной, но на самом деле речь идет о том, что сейчас Америка бок о бок с Украиной, и это является значительным усилением национальной безопасности для этой страны. И мы также знаем, что им придется отстраиваться. Но в то же время, мы неоднократно говорили, что для того, чтобы мы могли двигаться вперед в отношении конфликта, должно быть прекращение огня", - добавила представитель Госдепа США.

Напомним

На пресс-конференции в кремле в ночь на 11 мая президент рф владимир путин заявил журналистам, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Диктатор утверждает, что Киев саботировал предыдущие инициативы прекращения огня.

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