Щоб рухатися вперед потрібне припинення вогню – Держдепартамент США
Київ • УНН
США наголошують, що судитимуть росію за діями, а не словами. Для відбудови України необхідне припинення вогню, але співпраця між країнами посилює нацбезпеку.
Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Сполучені Штати Америки очікують від росії не заяв, а дій і що зацікавлена у відбудові України Америка потребує припинення вогню. Фрагмент свого виступу в ефірі News Nation з коментарем до зустрічі лідерів Коаліції охочих у Києві, Брюс розмістила на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter), передає УНН.
Держсекретар сказав, що ми будемо судити росію не за словами, а за діями. Ми також знаємо, що у нас величезна угода з Україною щодо фонду реінвестування не лише критично важливих корисних копалин, але й інших джерел енергії, де не йдеться про використання доларів американських платників податків, але прибутки від цієї угоди частково йдуть у фонд, який допоможе Україні відновитися
"Зараз це партнерство між Сполученими Штатами і Україною. Воно не пов'язане з переговорами про припинення вогню і війною, але насправді йдеться про те, що зараз Америка пліч-о-пліч з Україною, і це є значним посиленням національної безпеки для цієї країни. І ми також знаємо, що їм доведеться відбудовуватися. Але в той же час, ми неодноразово говорили, що для того, щоб ми могли рухатися вперед щодо конфлікту, має бути припинення вогню", - додала речниця Держдепу США.
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