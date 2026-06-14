Чтобы аресты танкеров рф стали более длительными, а нефть могли конфисковать — Зеленский анонсировал разговор с европейскими партнерами
Киев • УНН
Британия перехватила в Ла-Манше танкер теневого флота рф. Зеленский призвал партнеров изменить законы для длительного ареста и конфискации нефти.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Британию, где был задержан российский танкер, и анонсировал разговор с партнерами в Европе, чтобы срок ареста был более длительным, а нефть могли конфисковать, передает УНН.
Сегодня есть также за что нам поблагодарить особенно Британию: британцы задержали российский нефтяной танкер у своих берегов, и это первый такой шаг именно британцев. За этот год в европейских морях стали доброй традицией задержания российского теневого флота. Нефть должна останавливаться, чтобы российская война приближалась к остановке. Спасибо, Британия!
Президент анонсировал разговоры с партнерами в Европе и о том, чтобы "законодательные изменения наконец позволили дольше арестовывать танкеры, которые зарабатывают деньги на войну для путина, исключительно для него, и конфисковывать эту нефть".
В рф предлагают минировать танкеры "теневого флота"14.06.26, 18:56 • 2492 просмотра
Напомним
Британские военные в воскресенье перехватили танкер "теневого флота" России, который пытался пройти через пролив Ла-Манш.