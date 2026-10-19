Что празднуют 19 октября в Украине и мире

19 октября в Украине отмечают День ответственности человека, а в мире под эгидой международных организаций проходят Международный день детских костей и суставов и Международный день гитары.

В церковном календаре по новому стилю чтут святого пророка Иоиля, святого мученика Уара и преподобного Иоанна Рыльского, а по старому стилю вспоминают святого апостола Фому, пишет УНН.

День ответственности человека в Украине

Государственная памятная дата, установленная Верховной Радой Украины в 2021 году в память о выдающемся украинском мыслителе, благотворителе и общественном деятеле Богдане Гаврилишине, который родился 19 октября 1926 года.

Событие посвящено популяризации сформулированных им 14 пунктов Декларации ответственности человека, которая призывает к личной сознательности, заботе об окружающей среде, семье, обществе и государстве.

Международный день детских костей и суставов (World Pediatric Bone and Joint Day)

Учрежден в рамках Глобальной недели костей и суставов. Событие посвящено профилактике, ранней диагностике и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей и подростков, таких как сколиоз, ювенильный артрит, рахит и травматические повреждения, а также популяризации правильного питания и физической активности с раннего возраста.

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Международный день гитары (International Guitar Day)

Всемирный художественный праздник, учрежденный в 2021 году по инициативе выдающегося греческого гитариста и композитора Иоанниса Андреанопулоса и поддержанный культурными учреждениями по всему миру.

Событие объединяет гитаристов всех жанров — от классики и фламенко до рока и джаза — и сопровождается масштабными мастер-классами, фестивалями, открытыми концертами и лекциями об истории струнных инструментов.

Международный день регулировщика дорожного движения (International Traffic Controller Day)

Профессиональный неофициальный праздник работников дорожно-патрульных служб и инспекторов, которые обеспечивают безопасность и оперативное регулирование транспортных потоков на сложных перекрестках и автодорогах.

Событие подчеркивает важность физического регулирования движения в условиях отключения электричества, неисправности светофоров или возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах.

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По новому календарю православные и греко-католические верующие чтут память святого пророка Иоиля — одного из 12 малых ветхозаветных пророков, который предрек опустошение Иудеи и пророчествовал о Сошествии Святого Духа на апостолов.

Также вспоминают святого мученика Уара — римского воина в Египте, который тайно посещал заключенных христиан и принял за веру жестокие пытки, — и преподобного Иоанна Рыльского — выдающегося болгарского святого, аскета и основателя знаменитого Рыльского монастыря.

По старому календарю верующие чтут память святого апостола Фомы — одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа.

Апостол Фома проповедовал Евангелие в Парфии, Мидии, Персии и Индии, где основал первые христианские общины и принял мученическую смерть, будучи пронзенным поясом и копьями по приказу местного правителя.

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