Що святкують 19 жовтня в Україні та світі

19 жовтня в Україні відзначають День відповідальності людини, у світі під егідою міжнародних організацій проходять Міжнародний день кісток та суглобів дитини та Міжнародний день гітари.

У церковному календарі за новим стилем вшановують святого пророка Йоіла, святого мученика Уара та преподобного Івана Рильського, а за старим стилем згадують святого апостола Фому, пише УНН.

День відповідальності людини в Україні

Державна пам'ятна дата, встановлена Верховною Радою України у 2021 році на вшанування пам'яті видатного українського мислителя, благодійника та громадського діяча Богдана Гаврилишина, який народився 19 жовтня 1926 року.

Подія присвячена популяризації закладених ним 14 пунктів Декларації відповідальності людини, яка закликає до особистої свідомості, турботи про довкілля, родину, громаду та державу.

Міжнародний день кісток та суглобів дитини (World Pediatric Bone and Joint Day)

Започаткований у рамках Глобального тижня кісток та суглобів. Подія присвячена профілактиці, ранній діагностиці та лікуванню захворювань опорно-рухового апарату у дітей та підлітків, таких як сколіоз, ювенільний артрит, рахіт і травматичні ушкодження, а також популяризації правильного харчування та фізичної активності з раннього віку.

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Міжнародний день гітари (International Guitar Day)

Всесвітнє мистецьке свято, засноване у 2021 році за ініціативи видатного грецького гітариста й композитора Йоанніса Андреанопулоса та підтримане культурними інституціями по всьому світу.

Подія об'єднує гітаристів усіх жанрів - від класики та фламенко до року й джазу - і супроводжується масштабними майстер-класами, фестивалями, відкритими концертами та лекціями про історію струнних інструментів.

Міжнародний день регулювальника дорожнього руху (International Traffic Controller Day)

Професійне неофіційне свято працівників дорожньо-патрульних служб та інспекторів, які забезпечують безпеку й оперативне регулювання транспортних потоків на складних перехрестях та автошляхах.

Подія підкреслює важливість фізичного регулювання руху в умовах відключення світла, несправності світлофорів чи виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах.

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За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого пророка Йоіла - одного з 12 малих ветхозавітних пророків, який передрік спустошення Юдеї та пророкував про Зішестя Святого Духа на апостолів.

Також згадують святого мученика Уара - римського воїна в Єгипті, який таємно відвідував ув'язнених християн і прийняв за віру жорстокі катування, та преподобного Івана Рильського - видатного болгарського святого, аскета й засновника славетного Рильського монастиря.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Фоми - одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа.

Апостол Фома проповідував Євангеліє у Парфії, Мідії, Персії та Індії, де заснував перші християнські громади та прийняв мученицьку смерть через пробиття поясом і списами за наказом місцевого правителя.

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