Що святкують 19 жовтня в Україні та світі

$44.8950.31
ukenru
04:36 • 3428 перегляди
Перемога демократів на виборах може не стримати Трампа - NYT
01:47 • 16177 перегляди
Атака на Київ: дві станції метро зранку будуть зачинені
00:38 • 17180 перегляди
Ракетна атака на Київ: пошкоджено станцію метро, ворог поцілив у 25-поверхівку
18 жовтня, 22:03 • 17600 перегляди
Зеленський не хоче завершення війни і, ймовірно, ніколи цього не хотів - Трамп
18 жовтня, 21:32 • 18213 перегляди
Атака на Київ: загинула людина, двоє постраждали
18 жовтня, 20:19 • 20682 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: попередньо запустили 8 ракет
18 жовтня, 16:18 • 34686 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрілись з Зеленським: озвучені теми розмови
18 жовтня, 13:02 • 43642 перегляди
Світ не усвідомлює, що наближається до Третьої світової війни - FT
18 жовтня, 11:15 • 38434 перегляди
Новий інцидент в аеропорту Лейпцига: огорожу протаранили поряд із російськими вантажними літаками
18 жовтня, 10:44 • 30511 перегляди
Протести у Франції: пошкоджено 1500 магазинів, збитки сягають сотень мільйонів євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.3м/с
95%
754мм
Популярнi новини
Нетаньягу визнав ефективність ударів України по дата-центрах "Яндекса"18 жовтня, 19:06 • 15793 перегляди
Зеленський: перехід США на бік росії стане історичною помилкоюVideo18 жовтня, 19:33 • 7812 перегляди
Країни НАТО можуть захистити українців від атак рф, є план дій - The Telegraph18 жовтня, 20:06 • 16439 перегляди
Дрон влучив у дах 16-поверхівки в Харкові, двоє постраждалих18 жовтня, 21:01 • 6368 перегляди
Макрон засудив погроми у Франції та допустив заборону зібраньPhoto18 жовтня, 22:34 • 4576 перегляди
Публікації
Ретроградні Венера й Меркурій принесуть фінансові та емоційні випробування
Ексклюзив
18 жовтня, 09:18 • 41283 перегляди
Не поспішайте братися за секатор: які рослини категорично не слід обрізати перед зимоюPhoto18 жовтня, 08:37 • 42370 перегляди
Кабміну пропонують ввести мораторій до завершення консультацій щодо бронювання
Ексклюзив
18 жовтня, 07:20 • 39898 перегляди
Зернова пастка для України: куди подіти врожай 2026 року та чим обернеться тривале блокування експорту
Ексклюзив
17 жовтня, 10:59 • 71723 перегляди
Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення
Ексклюзив
17 жовтня, 07:05 • 74338 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Беньямін Нетаньягу
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Іран
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Японія запускає першу місію для доставки зразків із супутника Марса18 жовтня, 09:09 • 24884 перегляди
Голкіпер “Челсі” Мартінес переніс операцію після травми, отриманої у матчі проти команди МиколенкаVideo18 жовтня, 07:57 • 25509 перегляди
Дюбуа зберіг титул WBO, здобувши нищівну перемогу над ВордліPhoto18 жовтня, 05:28 • 30072 перегляди
80-річний Трамп зробив дивне зізнання про свій макіяж17 жовтня, 12:08 • 48034 перегляди
Лора Лумер зробила неочікувану пропозицію після короткої "кар'єри" нової речниці Трампа17 жовтня, 08:12 • 50581 перегляди
Актуальне
Starlink
МіГ-29
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times

Що святкують 19 жовтня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 1974 перегляди

В Україні відзначають День відповідальності людини, а у світі - дні дитячих кісток і суглобів та гітари. Віряни вшановують святих Йоіла та Фоми.

Що святкують 19 жовтня в Україні та світі

19 жовтня в Україні відзначають День відповідальності людини, у світі під егідою міжнародних організацій проходять Міжнародний день кісток та суглобів дитини та Міжнародний день гітари.

У церковному календарі за новим стилем вшановують святого пророка Йоіла, святого мученика Уара та преподобного Івана Рильського, а за старим стилем згадують святого апостола Фому, пише УНН.

День відповідальності людини в Україні

Державна пам'ятна дата, встановлена Верховною Радою України у 2021 році на вшанування пам'яті видатного українського мислителя, благодійника та громадського діяча Богдана Гаврилишина, який народився 19 жовтня 1926 року.

Подія присвячена популяризації закладених ним 14 пунктів Декларації відповідальності людини, яка закликає до особистої свідомості, турботи про довкілля, родину, громаду та державу.

Міжнародний день кісток та суглобів дитини (World Pediatric Bone and Joint Day)

Започаткований у рамках Глобального тижня кісток та суглобів. Подія присвячена профілактиці, ранній діагностиці та лікуванню захворювань опорно-рухового апарату у дітей та підлітків, таких як сколіоз, ювенільний артрит, рахіт і травматичні ушкодження, а також популяризації правильного харчування та фізичної активності з раннього віку.

Чому виникає біль у суглобах і коли варто бити на сполох 08.07.26, 17:14 • 58049 переглядiв

Міжнародний день гітари (International Guitar Day)

Всесвітнє мистецьке свято, засноване у 2021 році за ініціативи видатного грецького гітариста й композитора Йоанніса Андреанопулоса та підтримане культурними інституціями по всьому світу.

Подія об'єднує гітаристів усіх жанрів - від класики та фламенко до року й джазу - і супроводжується масштабними майстер-класами, фестивалями, відкритими концертами та лекціями про історію струнних інструментів.

Міжнародний день регулювальника дорожнього руху (International Traffic Controller Day)

Професійне неофіційне свято працівників дорожньо-патрульних служб та інспекторів, які забезпечують безпеку й оперативне регулювання транспортних потоків на складних перехрестях та автошляхах.

Подія підкреслює важливість фізичного регулювання руху в умовах відключення світла, несправності світлофорів чи виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах.

На дороги повернуться "Фантоми" і не лише - як в Україні планують боротись із системними порушеннями ПДР18.08.26, 18:42 • 3588 переглядiв

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святого пророка Йоіла - одного з 12 малих ветхозавітних пророків, який передрік спустошення Юдеї та пророкував про Зішестя Святого Духа на апостолів.

Також згадують святого мученика Уара - римського воїна в Єгипті, який таємно відвідував ув'язнених християн і прийняв за віру жорстокі катування, та преподобного Івана Рильського - видатного болгарського святого, аскета й засновника славетного Рильського монастиря.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Фоми - одного з дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа.

Апостол Фома проповідував Євангеліє у Парфії, Мідії, Персії та Індії, де заснував перші християнські громади та прийняв мученицьку смерть через пробиття поясом і списами за наказом місцевого правителя.

Рада Церков звернулася до Папи Римського через гуманітарну катастрофу в Олешках20.09.26, 12:08 • 5472 перегляди

Олександра Месенко

СуспільствоКультура
Верховна Рада України
Україна