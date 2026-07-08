Почему возникает боль в суставах и когда стоит бить тревогу

Боль в суставах знакома миллионам людей во всем мире. Она может появиться после физической нагрузки, травмы или длительного пребывания в одной позе, а иногда становится первым сигналом серьезного заболевания. Подробнее о том, почему возникает боль в суставах, в каких случаях стоит обратиться к врачу и как сохранить здоровье суставов надолго - расскажет УНН.

Почему возникает боль в суставах

Суставы обеспечивают подвижность человеческого тела. Они соединяют кости между собой и работают в тесной взаимосвязи с мышцами, сухожилиями и связками, но когда в этой сложной системе возникают нарушения, человек может почувствовать боль. Среди наиболее распространенных причин появления боли специалисты называют воспалительные и дистрофические изменения в суставах и окружающих тканях, последствия травм, инфекционных заболеваний, нарушения обмена веществ, заболевания нервной и эндокринной систем, а также чрезмерные физические нагрузки. Нередко неприятные ощущения могут быть также связаны с такими заболеваниями, как ревматоидный артрит, артроз, остеоартроз или подагра. Кроме того, в некоторых случаях боль в суставах вообще сопровождает аутоиммунные болезни, аллергические синдромы и другие патологические процессы в организме. Отдельную роль играет и наследственность. Если в семье были случаи заболеваний суставов, то риск развития подобных проблем может быть выше.

Кто находится в группе риска

С суставной болью может столкнуться любой, однако существуют категории людей, для которых такая проблема более вероятна. К группе риска относятся в частности, пожилые люди, профессиональные спортсмены, лица с избыточной массой тела, беременные женщины, а также те, кто ведет малоподвижный образ жизни или работает сидя. В то же время риск повышается и у тех, чья профессиональная деятельность связана с постоянными однотипными движениями. Например, длительная работа за компьютером может создавать дополнительную нагрузку на кисти рук и запястья.

Какие симптомы могут свидетельствовать о проблемах с суставами

Боль не всегда является единственным проявлением заболевания, потому что часто ей сопутствуют другие симптомы, которые помогают понять характер проблемы. Среди них утренняя скованность движений, ощущение онемения или покалывания, уменьшение подвижности сустава, ощущение "одеревенелости", отечность, покраснение кожи в области сустава, повышение температуры и боль во время движения или прикосновения.

В некоторых случаях человек даже может замечать, что ему становится трудно выполнять привычные действия. Например, при поражении коленных суставов сложнее ходить или подниматься по лестнице, а проблемы с плечевыми суставами могут затруднять поднятие вещей. Если заболевание прогрессирует, возможно разрушение хрящевой ткани и деформация сустава.

Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться

Почему болят разные суставы

Причины боли могут различаться в зависимости от того, какой именно участок поражен.

Например, боль в пальцах и кистях рук часто связана с воспалительными процессами, в частности ревматоидным артритом. Также ее могут провоцировать профессиональные нагрузки, предусматривающие многократные повторяющиеся движения. Боль в плечевых и локтевых суставах нередко возникает после ударов, падений, вывихов или других травм. В таких случаях может развиваться воспаление сухожилий или суставных сумок. А в случае, если боль локализуется в одном суставе руки или ноги, то причиной иногда становится подагра. Это такое заболевание, которое связано с накоплением мочевой кислоты и образованием кристаллов в суставах, которые провоцируют воспаление. Тазобедренный сустав часто страдает из-за постепенного разрушения хрящевой ткани, и особенно актуально это для людей старшего возраста. В то же время, коленные суставы нередко болят после травм, длительных физических нагрузок или из-за неправильного подхода к тренировкам.

Когда не стоит откладывать визит к врачу

Иногда боль проходит самостоятельно в течение нескольких дней. Однако существуют ситуации, когда консультация специалиста необходима. Обратиться к врачу стоит, если:

боль не проходит длительное время;

появились отеки или покраснения;

повысилась температура тела;

возникли трудности с подвижностью сустава;

боль мешает спать;

наблюдается слабость, потеря аппетита или снижение веса;

утренняя скованность длится более часа после пробуждения.

Также медицинская помощь необходима после травм, вывихов или переломов.

Как устанавливают причину боли

Для выбора правильного лечения врач прежде всего выясняет обстоятельства появления боли и собирает анамнез, а также во время консультации специалист может уточнять, какие именно суставы беспокоят пациента, как давно появились симптомы, были ли травмы или перегрузки, а также есть ли случаи подобных заболеваний среди родственников. При необходимости назначают дополнительные обследования. Среди них - лабораторные анализы, рентгенография, ультразвуковое исследование суставов, компьютерная или магнитно-резонансная томография. В некоторых случаях может проводиться исследование суставной жидкости.

В Украине заработал кабинет пациента: почему это удобно

Как лечат боль в суставах

Тактика лечения зависит от причины заболевания и степени поражения суставов.

Для уменьшения боли и воспаления могут применяться нестероидные противовоспалительные препараты, обезболивающие средства, специальные мази, кремы или гели. В некоторых случаях врачи назначают глюкокортикоиды, антибиотики или другие препараты в зависимости от установленного диагноза. Также важной частью лечения является ограничение нагрузки на пораженный сустав и физическая реабилитация. В комплексную терапию могут входить лечебная физкультура, массажи и физиотерапевтические процедуры. Однако в случаях значительного повреждения сустава может потребоваться даже хирургическое лечение.

Что поможет сохранить здоровье суставов

Полностью обезопасить себя от заболеваний суставов невозможно, однако риск их развития можно уменьшить. Специалисты советуют поддерживать нормальную массу тела, избегать травм и чрезмерных нагрузок, регулярно двигаться и уделять внимание физической активности. Важную роль играет, конечно же, сбалансированное питание с достаточным количеством витаминов и минералов. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек и не заниматься самолечением при появлении длительной или сильной боли. Суставы ежедневно выдерживают значительные нагрузки, поэтому их состояние во многом зависит от образа жизни человека, поэтому чем раньше выявить проблему и обратиться за помощью, тем больше шансов сохранить подвижность и избежать серьезных осложнений в будущем.

ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.