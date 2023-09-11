Четыре раза за сутки российские военные обстреляли Никополь. Есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. За день враг четыре раза обстрелял Никополь из артиллерии и града. Из-за атак агрессора пострадали трое мужчин. Они в больнице. Об этом сообщили в Днепропетровской ОВА, передает УНН.
Цитата
“Сегодня среди пострадавших в Никополе 24-летний мужчина получил серьезные ранения обеих ног. Он находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Еще двое мужчин 47 и 56 лет госпитализировали в состоянии средней тяжести”, — сообщил о состоянии пострадавших глава областной рады Николай Лукашук.
Детали
Четыре раза за день Никополь попал под вражеские обстрелы. По городу захватчики выпустили более трех десятков снарядов из РСЗО и тяжелой артиллерии.
К списку разрушений из-за предыдущих двух обстрелов добавились новые. Во время последних атак по городу захватчики повредили еще и коммунальное предприятие, 5 частных домов, несколько хозяйственных построек и газопровод. Вспыхнуло два пожара — горела сухая трава.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг атаковал “шахедами” в направлении Днепропетровской и Запорожской областей — Игнат
В остальных громадах области день прошел спокойно.
Напомним
Ночью враг атаковал Днепропетровскую область ударными дронами. В Кривом Роге произошел пожар, который уже потушили. Есть повреждения жилья.