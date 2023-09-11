росіяни двічі за день обстріляли Нікополь: троє людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. російські окупанти двічі за понеділок обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, троє чоловіків отримали поранення. Пошкоджені магазини, п'ятиповерхівка та навчальний заклад. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, пише УНН.
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“Сьогодні російська армія вже двічі вгатила по Нікополю. Цілила з «Граду» та важкої артилерії. Постраждали три людини. Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості”, - написав Лисак у Telegram.
За його словами потрощені магазин, приватне та харчове підприємства. Пошкоджений навчальний заклад. Понівечені п’ятиповерхівка, господарські споруди та авто.
Доповнення
За ніч та ранок ворог атакував Дніпропетровську область дронами. У Кривому Розі сталась пожежа, яку ліквідували. Є пошкодження житла. По Нікопольщині ворог гатив із важкої артилерії. Також є руйнування, але загалом обійшлось без людських втрат.