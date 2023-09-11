росіяни двічі за день обстріляли Нікополь: троє людей поранені

Цитата

“Сьогодні російська армія вже двічі вгатила по Нікополю. Цілила з «Граду» та важкої артилерії. Постраждали три людини. Це чоловіки 24, 47 і 56 років. У них мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Всі в лікарні в стані середньої тяжкості”, - написав Лисак у Telegram.

За його словами потрощені магазин, приватне та харчове підприємства. Пошкоджений навчальний заклад. Понівечені п’ятиповерхівка, господарські споруди та авто.

Доповнення

За ніч та ранок ворог атакував Дніпропетровську область дронами. У Кривому Розі сталась пожежа, яку ліквідували. Є пошкодження житла. По Нікопольщині ворог гатив із важкої артилерії. Також є руйнування, але загалом обійшлось без людських втрат.