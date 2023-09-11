россияне дважды за день обстреляли Никополь: три человека ранены

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“Сегодня российская армия уже дважды ударила по Никополю. Целила из «Града» и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека. Это мужчины 24, 47 и 56 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Все в больнице в состоянии средней тяжести”, - написал Лысак в Telegram.

По его словам разбиты магазин, частное и пищевое предприятия. Повреждено учебное заведение. Изуродованы пятиэтажка, хозяйственные постройки и авто.

Дополнение

За ночь и утро враг атаковал Днепропетровскую область дронами. В Кривом Роге произошел пожар, который ликвидировали. Есть повреждения жилья. По Никопольщине враг бил из тяжелой артиллерии. Также есть разрушения, но в целом обошлось без человеческих потерь.