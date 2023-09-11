Нічна ворожа атака Дніпропетровщини: обійшлось без людських втрат
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. За ніч та ранок ворог атакував Дніпропетровську область дронами. У Кривому Розі сталась пожежа, яку ліквідували. Є пошкодження житла. По Нікопольщині ворог гатив із важкої артилерії. Також є руйнування, але загалом обійшлось без людських втрат. Повідомив голова військової адміністрації міста Кривий Ріг Олександр Вілкул у Telegram, передає УНН.
Деталі
Тривожні ніч та ранок. Ворог атакував Україну, в тому числі і наше місто, ракетами та ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".
Було два комбіновані удари із застосуванням ракет та Шахедів. Головне – без втрат.
На території Криворізького району та міста Кривий Ріг силами ПВК "Схід" було знищено 11 БпЛА. Це вибухи, що чули криворіжці вночі та вранці. У Криворізькому районі сталася пожежа, ліквідована.
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В Гречаноподівській громаді пошкоджено 4 приватних будинка, декілька господарчих споруд. Загроза повторних атак залишається високою, тому дотримуйтесь правил повітряної тривоги.
Інших обстрілів у Криворізькому районі не було.
У Нікопольському районі ворог атакував із важкої артилерії м. Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Пошкоджене приватне підприємство, 2 будинки, газогін. Також без втрат.
У Кривому Розі вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.
"Зберігаємо спокій, нехай робочий тиждень буде для всіх плідним та вдалим!", - додав Вілкул.
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