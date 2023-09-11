Ночная вражеская атака Днепропетровщины: обошлось без человеческих потерь
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. За ночь и утро враг атаковал Днепропетровскую область дронами. В Кривом Роге произошел пожар, который ликвидировали. Есть повреждения жилья. По Никопольщине враг бил из тяжелой артиллерии. Также есть разрушения, но в целом обошлось без человеческих потерь. Сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, передает УНН.
Детали
Тревожные ночь и утро. Враг атаковал Украину, в том числе и наш город, ракетами и ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".
Было два комбинированных удара с применением ракет и Шахедов. Главное – без потерь.
На территории Криворожского района и города Кривой Рог силами ЧВК "Восток" было уничтожено 11 БпЛА. Это взрывы, которые слышали криворожане ночью и утром. В Криворожском районе произошел пожар, ликвидирован.
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В Гречаноподовской громаде повреждены 4 частных дома, несколько хозяйственных построек. Угроза повторных атак остается высокой, поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги.
Других обстрелов в Криворожском районе не было.
В Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии г. Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. Повреждено частное предприятие, 2 дома, газопровод. Также без потерь.
В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.
"Сохраняем спокойствие, пусть рабочая неделя будет для всех плодотворной и удачной!", - добавил Вилкул.
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