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Ночная вражеская атака Днепропетровщины: обошлось без человеческих потерь

Ночная вражеская атака Днепропетровщины: обошлось без человеческих потерь

Киев • УНН

 • 318602 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. За ночь и утро враг атаковал Днепропетровскую область дронами. В Кривом Роге произошел пожар, который ликвидировали. Есть повреждения жилья. По Никопольщине враг бил из тяжелой артиллерии. Также есть разрушения, но в целом обошлось без человеческих потерь. Сообщил глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram, передает УНН.

Детали

Тревожные ночь и утро. Враг атаковал Украину, в том числе и наш город, ракетами и ударными БпЛА типа "Shahed-136/131".

Было два комбинированных удара с применением ракет и Шахедов. Главное – без потерь.

На территории Криворожского района и города Кривой Рог силами ЧВК "Восток" было уничтожено 11 БпЛА. Это взрывы, которые слышали криворожане ночью и утром. В Криворожском районе произошел пожар, ликвидирован.

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В Гречаноподовской громаде повреждены 4 частных дома, несколько хозяйственных построек. Угроза повторных атак остается высокой, поэтому соблюдайте правила воздушной тревоги.

Других обстрелов в Криворожском районе не было.

В Никопольском районе враг атаковал из тяжелой артиллерии г. Никополь, Марганецкую и Мировскую громады. Повреждено частное предприятие, 2 дома, газопровод. Также без потерь.

В Кривом Роге вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. 

"Сохраняем спокойствие, пусть рабочая неделя будет для всех плодотворной и удачной!", - добавил Вилкул.

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