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Ворог атакував "шахедами" у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей - Ігнат

Київ • УНН

 • 266079 перегляди

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Російські окупанти у понеділок, 11 вересня, спрямували у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей "шахеди". Близько 14 ударних БпЛА було знищено, повідомив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН

Цитата

"Сьогодні бойова робота протиповітряної оборони була проведена у напрямку Дніпропетровської та Запорізької області. Була спрямована група "шахедів", попередньо з напрямку Єйська краснодарського краю. Саме звідти було запущено 9 ударних БпЛА, потім цифра виросла", - поінформував Ігнат.

Деталі

За його словами, наразі відомо про знищення близько 13-14 ворожих БпЛА. 

"Крім того, противник атакував сьогодні протирадіолокаційними ракетами. Це ракети, які запускаються з тактичної авіації Су-34, Су-35, а також керованими авіаційними ракетами Х-59. Очевидно, що більшість не досягла своїх цілей", - зазначив речник, додавши, що результати роботи ППО нададуть згодом.

Нагадаємо 

Сумська обласна військова адміністрація 11 вересня повідомила, що уночі над Сумщиною сили ППО збили російський безпілотник типу ''шахед''.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у Миколаївській області сили протиповітряної оборони минулої доби знищили ворожий розвідувальний БпЛА невстановленого типу.

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