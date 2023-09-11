Над Миколаївщиною було знищено ворожий БПЛА

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“Вдень, 10 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено розвідувальний БпЛА невстановленого типу. О 15:43, 16:00, 17:22, 19:02 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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