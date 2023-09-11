Над Миколаївщиною було знищено ворожий БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. На Миколаївщині сили протиповітряної оборони минулої доби знищили ворожий розвідувальний БпЛА невстановленого типу. Також російські окупанти обстріляли акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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“Вдень, 10 вересня, на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено розвідувальний БпЛА невстановленого типу. О 15:43, 16:00, 17:22, 19:02 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, - йдеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, у м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
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