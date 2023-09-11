Над Николаевщиной был уничтожен вражеский БПЛА

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“Днем, 10 сентября, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен разведывательный БпЛА неустановленного типа. В 15:43, 16:00, 17:22, 19:02 враг наносил удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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