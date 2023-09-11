Над Николаевщиной был уничтожен вражеский БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. На Николаевщине силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили вражеский разведывательный БпЛА неустановленного типа. Также российские оккупанты обстреляли акваторию Очаковской общины. Пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Цитата
“Днем, 10 сентября, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен разведывательный БпЛА неустановленного типа. В 15:43, 16:00, 17:22, 19:02 враг наносил удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет”, - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, в г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты обстреляли населенные пункты трех районов Харьковщины: возникли пожары