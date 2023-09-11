Окупанти обстріляли населені пункти трьох районів Харківщини: виникли пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. російські війська протягом минулої доби обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак ніхто не постраждав, виникли пожежі. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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“Окупанти наносили авіаудари по населених пунктах Веселе Харківського району, Огірцеве Чугуївського району, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Куп’янського району. Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 20 населених пунктів області”, - написав Синєгубов у Telegram.
За його словами, о 20:23 у с. Рубіжне Вовчанської громади Чугуївського району внаслідок ворожого обстрілу горіла трава на площі 1 га. Жертв та постраждалих немає.
Також 22:45 у м. Вовчанськ Чугуївського району внаслідок обстрілу горів побутовий вагончик на площі 15 кв.м. Ніхто не постраждав.
Доповнення
За словами очільника ОВА, на Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.
Додамо
Російські окупанти 9 вересня завдали керованою авіабомбою по селу Ізюмське на Харківщині, пошкоджено будівлі агропідприємства. Через обстріли Куп’янська пошкоджено будинок.