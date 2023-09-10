Окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу на Харківщині: пошкоджено будівлі агропідприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Російські окупанти минулої доби завдали керованою авіабомбою по селу Ізюмське на Харківщині, пошкоджено будівлі агропідприємства. Через обстріли Куп’янська пошкоджено будинок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільне населення міст і сіл Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Ізюмське Ізюмського району пошкоджено будівлі агропідприємства. Внаслідок обстрілів м. Куп’янськ, пошкоджено будинок, сталися пожежі», - написав Синєгубов у Telegram.
За його словами, у селі Велика Шапківка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу на відкритій території горіла трава.
«Близько 12:00 у с. Тернова Харківського району під час косіння трави на вибуховий пристрій типу "Пелюстка" наступив 61-річний цивільний чоловік. Госпіталізований з пораненням», - повідомив Синєгубов.
Доповнення
У Харківській області триває евакуація мирного населення з Куп'янського району. Наразі там залишається приблизно 230 дітей.