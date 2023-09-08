Евакуація на Харківщині: у Куп'янському районі залишається ще близько 230 дітей

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«Евакуація у нас продовжується. Не тими темпами, звичайно, як би нам хотілося, але тим не менше люди по трохи виїжджають. Станом на сьогодні у нас виїхало приблизно 1600 людей, з них майже половина виїхали своїм ходом і приблизно 800 людей виїхали за допомогою Харківської обласної військової адміністрації, за допомогою волонтерських груп, які постійно долучаються до цього процесу», - розповів Канашевич.

Він зазначив, що так само було вивезено близько 350 дітей.

«Утім, у тих населених пунктах, які підпадають під обов'язкову евакуацію, ще залишається приблизно 230 дітей,, і зараз всі наші зусилля направлені на те, щоб максимально залучити до цього процесу батьків цих дітей і довести їм необхідність все ж таки приймати відповідальне рішення виїжджати на більш безпечні території - у Харків або далі, де є можливість», - зазначив Канашевич.

Доповнення

9 серпня керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич підписав розпорядження про оголошення обов'язкової евакуації. Людей евакуюють із 37 населених пунктів Куп'янського району області.