Эвакуация в Харьковской области: в Купянском районе остается еще около 230 детей

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«Эвакуация у нас продолжается. Не теми темпами, конечно, как бы нам хотелось, но тем не менее люди по чуть-чуть выезжают. По состоянию на сегодня у нас выехало примерно 1600 человек, из них почти половина выехали своим ходом и примерно 800 людей выехали с помощью Харьковской областной военной администрации, с помощью волонтерских групп, которые постоянно приобщаются к этому процессу», - рассказал Канашевич.

Он отметил, что так же было вывезено около 350 детей.

«Впрочем, в тех населенных пунктах, которые подпадают под обязательную эвакуацию, еще остается примерно 230 детей, и сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы максимально привлечь к этому процессу родителей этих детей и доказать им необходимость все же принимать ответственное решение выезжать на более безопасные территории - в Харьков или дальше, где есть возможность», - отметил Канашевич.

Дополнение

9 августа руководитель Купянской РГА Андрей Канашевич подписал распоряжение об объявлении обязательной эвакуации. Людей эвакуируют из 37 населенных пунктов Купянского района области.